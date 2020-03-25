Крупи: які є види, поживні властивості і способи приготування

Під час карантину робити помірні запаси їжі вдома — це розумний крок, але важливо, щоб він не сприяв спустошенню полиць та скуповуванню річного запасу гречки. Додамо, що корисно їсти різноманітні крупи. Які існують види — читайте далі.

Про це написала ексголова МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці в фейсбуці.

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Крупи бувають рафіновані й цільнозернові

В цільнозернових, навіть якщо вони подрібнені, зберігаються всі компоненти насінини: епідерміс (висівки), зародок і крохмалистий ендосперм.

У рафінованому зерні лишається тільки ендосперм, тобто крохмаль без особливих бонусів.

Супрун рекомендує віддати перевагу цільнозерновим злакам, адже вони є корисними для профілактики хронічних хвороб, таких як атеросклероз і діабет ІІ типу, а також покращення самопочуття.

Пшоняна крупа (просо)

У ній високий вміст розчинних та нерозчинних рослинних волокон, і при цьому відсутні полісахариди, що викликають здуття. В різних видах проса вміст білка коливається від 6 до 15%. В нашому сухому "пшоні" білка близько 10%. В приготованій каші він буде меншим, адже більше половини становитиме вода.

Вміст мікроелементів кількісно не наближається до добової потреби, та є досить різноманітним: просо містить калій, натрій, магній, натрій, залізо, марганець, цинк і фосфор.

Як вживати: просо добре пасує до гарбуза, грибів, і в поєднанні з яйцем може стати основою запіканки з овочами чи іншими "верхами".



Пшоняна крупа / Фото з відкритих джерел

Пшенична каша (мелене насіння пшениці)

На відміну від хліба, пшенична каша зберігає зародки насіння та епідермісу . Для приготування страв можна брати і ціле зерно, як на кутю, але його краще замочити перед приготуванням, чи взагалі проростити. В неочищеному від висівок насінні пшениці багато клітковини.

Людям, схильним до закрепів, важливо збільшити споживання саме нерозчинної клітковини. В цільнозерновій пшениці багато білка: в середньому, 10-12%, а в спельті (полбі, пшениці-однозернянці) – 22%.

В цільної пшениці значно повноцінніший амінокислотний склад, ніж в білому борошні. За словами Супрун, виглядає так, що пшенична каша – це значно краща і "зручна для карантину" заміна білому хлібу.

Як вживати: з цілого насіння або пророщеної пшениці можна робити кутю, додавати паростки до салатів чи навіть перепічки.



Пшенична каша / Фото з відкритих джерел

Булгур і кус-кус

Як вживати: швидко готуються та їх можна поєднувати з тушкованими овочами, сухофруктами, грибами, зеленню. Додамо, що це не цільні злаки.



Булгур / Фото з відкритих джерел

Ячмінна каша

Нешліфований подрібнений ячмінь кращий за шліфовану "перловку", адже в ньому залишаються зародок і нерозчинна клітковина.

Ячмінь знижує ризик низки хронічних хвороб, наприклад, це атеросклероз, діабет ІІ типу та ожиріння.

Кому не рекомендовано вживати ячмінь? Незважаючи на те, що ячмінь досить корисний, він може становити проблему для людей із синдромом подразненого кишківника і тих, хто приймає ліки для зниження рівня глюкози.

Як вживати: ячмінь добре поєднується з сиром та грибами, а варену перловку можна додавати в овочеві салати.



Ячмінна каша / Фото з відкритих джерел

Вівсянка

Цільнозернова вівсяна каша корисна тим, що в ній високий вміст розчинної та нерозчинної клітковини, антиоксидантів, від 11 до 15% білка, поліненасичені жирні кислоти, вітамін Е та багатий мікроелементний склад.

Зауважимо, мюслі з цукром, медом, молоком, великою кількістю сухофруктів, ще й пропарені на виробництві та значно позбавлені резистентного крохмалю і мають менше чарівних властивостей.

Як вживати: вівсянку можна готувати не лише з солодкими добавками і з молоком, її можна готувати солоною як гарнір, додавати до тіста, супів, кисломолочних продуктів та смузі.



Вівсянка / Фото з відкритих джерел

Кукурудзяна крупа та борошно

цікавлять сучасних людей, якщо вони входять до складу начос і чипсів, чи під час мандрів Карпатами. А ось на полицях супермаркетів кукурудза стоїть недоторкана навіть під час карантинних масових закупівель. А дарма.

Як вживати: кукурудзяну крупу можна запікати в горщику, робити з неї мамалигу та додавати до крем-супів. Кукурудза добре поєднується зі сметаною, чебрецем, коріандром, перцем чилі, салом, грибами, бринзою та зеленню.



Кукурудзяна каша / Фото з відкритих джерел

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрну поділилася своїми секретами приготування круп.

Крупу слід промити спершу і варити в пропорції 1: 2.5-3 . Тобто на одну чашку промитої гречки треба дві з половиною чашки води чи окропу. Можете взяти 3, але тоді гречка буде сильно розварена.

. Тобто на одну чашку промитої гречки треба дві з половиною чашки води чи окропу. Можете взяти 3, але тоді гречка буде сильно розварена. Такі каші, як пшоно, пшенична та ячмінна варто зняти з вогню ще до того, як каша повністю приготується.

Перлову крупу та цілу пшеницю варто замочити за 3-8 годин до приготування , і теж завчасно зняти з плити.

, і теж завчасно зняти з плити. Кукурудзяну кашу зручно готувати в горщику та в духовці.

Пшоняну, ячмінну та пшеничні каші не треба накривати кришкою під час приготування. А ще їх треба інколи помішувати.

Також Супрун рекомендує пересипати крупи в герметичні тари (спеціальні контейнери) навіть, якщо куплені продукти є стратегічним запасом. Це збереже крупу від молі, перепадів вологості, цвілі та розсипання по коморі.

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