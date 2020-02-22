Коронавірус чи ксенофобія: люди по всьому світу почали гірше ставитися до людей з Азії
На коронавірус у світі захворіли 77 тисяч людей. І лише дві тисячі з них – за межами Китаю. Наразі Пекін заборонив своїм громадянам виїжджати у туристичні подорожі за кордон. Зараз кількість нових випадків захворювання поступово зменшується, а от проявів ксенофобії та негативного ставлення до людей з Азії стає більше. Як страх штовхає людей на безглузді вчинки – читайте в матеріалі 24 каналу.
США
У соцмережах стало з'являтися все більше відео, як пересічні американці ображають і навіть атакують людей з азійською зовнішністю. А все через через страх перед коронавірусом.
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"Що поширюється швидше за коронвірус у США? Расистські безпідставні напади на вихіців з Азії" – стаття з такою назвою вийшла на сайті CNN.
ЗМІ почали частіше писати про те, як у світі атакують людей із азійською зовнішністю
Ось так дісталося у метро жительці Нью-Йорка. І лише тому, що в неї азійська зовнішність, а на обличчі через нежить була захисна маска.
Відео: інцидент з жителькою Нью-Йорка азійської зовнішності
"Всі хвороби прийшли з Китаю. Все приходить з Китаю, бо вони їдять якесь лайно" – так американець пояснює співвітчизникам в метро Лос-Анджелеса, звідки ідуть всі біди.
Відео: американець в метро розповідає про "біди з Китаю"
На тлі зростання безглуздих обвинувачень активісти китайської громади Нью-Йорка влаштували акцію. Прийшли до середмістя з плакатами: "Ненависть – це вірус, ліки від нього – любов". Активісти пропонували перехожим подолати страх обіймами.
Акція "Ненависть – це вірус, ліки від нього – любов"
Велика Британія
У Великій Британії через страх перед коронавірусом люди почали уникати магазинів та ресторанів, які тримають вихідці з Азії. Часто в метро Лондона люди з азійською зовнішністю чують образи на свою адресу. А одна жителька королівства розповіла: щойно вона зайшла у вагон метро, інші пасажири просто вийшли.
Мене дуже засмучує, що люди сприймають мене як загрозу. Це просто жахливо,
– сказала британка Хайді Ча.
Що таке ксенофобія Ксенофобія – це різке несприйняття чужої культури, мови, поведінки, манери спілкування тощо.
Франція
У Франції – схожа ситуація. Вихідці з Китаю, Південної Кореї та В'єтнаму у соцмережах скаржаться, що в громадських місцях не рідко чують образи на свою адресу, а ще люди намагаються від них дистанціюватися, дивляться з острахом.
Кількість інцидентів з французами, які мають азійське коріння, збільшилася. На них показують пальцями, їх стигматизують. І це не рідко трапляється в громадському транспорті. Це такий собі психоз, хоч і ірраціональний,
– розповів член китайської громади Франції Саша Лінг-Юнг.
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Україна
Україна також відзначилася ксенофобією. Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували перші протести та блокування доріг. Через погіршення ситуації на місце прибули поліція та Нацгвардія з бронетехнікою. Люди перекривали дороги, палили шини та влаштовували сутички з правоохоронцями.
Плакали, що помруть: дивіться відео, як у Нових Санжарах зустріли евакуйованих з Уханя
Боротьба з упередженнями
На тлі такого ставлення активісти запустили у соцмережах флешмоб з хештегом "Я – не вірус".
Флешмоб "Я – не вірус"
До боротьби з упередженнями та ірраціональними страхами долучилися люди мистецтва. Учасники відомих світових оркестрів записали відеозвернення зі словами підтримки на адресу китайців, які переживають складний момент в історії країни, і у ролику розкрили рецепт подолання складностей.
Відео: звернення одного з музикантів щодо коронавірусу