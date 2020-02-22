Коронавірус чи ксенофобія: люди по всьому світу почали гірше ставитися до людей з Азії

На коронавірус у світі захворіли 77 тисяч людей. І лише дві тисячі з них – за межами Китаю. Наразі Пекін заборонив своїм громадянам виїжджати у туристичні подорожі за кордон. Зараз кількість нових випадків захворювання поступово зменшується, а от проявів ксенофобії та негативного ставлення до людей з Азії стає більше. Як страх штовхає людей на безглузді вчинки – читайте в матеріалі 24 каналу.

США

У соцмережах стало з'являтися все більше відео, як пересічні американці ображають і навіть атакують людей з азійською зовнішністю. А все через через страх перед коронавірусом.

До теми: США звинувачують Росію в дезінформації щодо коронавірусу

"Що поширюється швидше за коронвірус у США? Расистські безпідставні напади на вихіців з Азії" – стаття з такою назвою вийшла на сайті CNN.



ЗМІ почали частіше писати про те, як у світі атакують людей із азійською зовнішністю

Ось так дісталося у метро жительці Нью-Йорка. І лише тому, що в неї азійська зовнішність, а на обличчі через нежить була захисна маска.

Відео: інцидент з жителькою Нью-Йорка азійської зовнішності

"Всі хвороби прийшли з Китаю. Все приходить з Китаю, бо вони їдять якесь лайно" – так американець пояснює співвітчизникам в метро Лос-Анджелеса, звідки ідуть всі біди.

Відео: американець в метро розповідає про "біди з Китаю"

На тлі зростання безглуздих обвинувачень активісти китайської громади Нью-Йорка влаштували акцію. Прийшли до середмістя з плакатами: "Ненависть – це вірус, ліки від нього – любов". Активісти пропонували перехожим подолати страх обіймами.



Акція "Ненависть – це вірус, ліки від нього – любов"

Велика Британія

У Великій Британії через страх перед коронавірусом люди почали уникати магазинів та ресторанів, які тримають вихідці з Азії. Часто в метро Лондона люди з азійською зовнішністю чують образи на свою адресу. А одна жителька королівства розповіла: щойно вона зайшла у вагон метро, інші пасажири просто вийшли.

Мене дуже засмучує, що люди сприймають мене як загрозу. Це просто жахливо,

– сказала британка Хайді Ча.

Що таке ксенофобія Ксенофобія – це різке несприйняття чужої культури, мови, поведінки, манери спілкування тощо.

Франція

У Франції – схожа ситуація. Вихідці з Китаю, Південної Кореї та В'єтнаму у соцмережах скаржаться, що в громадських місцях не рідко чують образи на свою адресу, а ще люди намагаються від них дистанціюватися, дивляться з острахом.

Кількість інцидентів з французами, які мають азійське коріння, збільшилася. На них показують пальцями, їх стигматизують. І це не рідко трапляється в громадському транспорті. Це такий собі психоз, хоч і ірраціональний,

– розповів член китайської громади Франції Саша Лінг-Юнг.



Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Україна

Україна також відзначилася ксенофобією. Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували перші протести та блокування доріг. Через погіршення ситуації на місце прибули поліція та Нацгвардія з бронетехнікою. Люди перекривали дороги, палили шини та влаштовували сутички з правоохоронцями.

Плакали, що помруть: дивіться відео, як у Нових Санжарах зустріли евакуйованих з Уханя

Боротьба з упередженнями

На тлі такого ставлення активісти запустили у соцмережах флешмоб з хештегом "Я – не вірус".

Флешмоб "Я – не вірус"

До боротьби з упередженнями та ірраціональними страхами долучилися люди мистецтва. Учасники відомих світових оркестрів записали відеозвернення зі словами підтримки на адресу китайців, які переживають складний момент в історії країни, і у ролику розкрили рецепт подолання складностей.

Відео: звернення одного з музикантів щодо коронавірусу