Куди звертатися при підозрі на коронавірус, якщо немає декларації з лікарем

Якщо людина має симптоми гострої респіраторної інфекції чи підозри на Covid-19, їй рекомендовано не йти безпосередньо в амбулаторію чи поліклініку, а, передусім, зателефонувати до свого сімейного лікаря. Однак, що робити тим хворим, котрі не встигли підписати декларацію з медиком?

Як написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун, при симптомах необхідно дзвонити сімейному лікарю.

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Якщо у вас немає особистого номера, рекомендовано дзвонити у медзаклад, де підписана декларація.

Якщо пацієнти, які телефонують, не мають декларації з лікарем, медичний заклад в будь-якому випадку має надати телефоном консультацію, а за потреби — прийняти в медзакладі.

Важливо нагадати, що не треба одразу не йти в медзаклад, а обов’язково зателефонувати, перед тим як прийти.

Медпрацівник, який відповідає на телефонні дзвінки чи кожен сімейний лікар, якому дзвонить пацієнт, має чіткий алгоритм дій, у разі звернення пацієнта телефоном.



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