Купання в морі збільшує вразливість до інфекцій

Американські вчені виявили, що морська вода радикально змінює склад мікробіому шкіри. Такий ефект може суттєво послаблювати імунітет.

Дослідники з Каліфорнійського університету, про яких повідомляє Science Daily, ставлять під сумнів користь морських купань.

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Морська вода змінює мікробіом шкіри

Згідно з результатами дослідження, перебування в морській воді, навіть якщо вона не забруднена, змінює стан мікробіому шкіри. Це у свою чергу збільшує вразливість до цілого ряду інфекцій – від шлунково-кишкових до респіраторних захворювань.

Для дослідження науковці відібрали дев'ять добровольців, які не користувалися сонцезахисним кремом, не приймали антибіотики за останні пів року і не купалися в океані протягом 12 годин – і взагалі нечасто робили це.

В учасників експерименту кілька разів взяли зразки мікробіому шкіри. У перший раз це зробили до занурення в воду, а потім через 10 хвилин, 6 годин і 24 години після купання.



Купання в морі змінює мікробіом шкіри

До занурення в океан у всіх людей були відмінні показники шкірних мікроорганізмів. Однак купання в морі радикально змінило їх у всіх добровольців.

Зокрема, у кожного учасника були виявлені бактерії з роду Vibrio (до цього роду належить збудник холери).

Мікробіоми шкіри учасників почали повертатися до початкового стану тільки через шість годин після купання. Однак у деяких добровольців океанські бактерії залишалися на шкірі й через добу.

Вчені наголошують, що мікробіом шкіри грає важливу роль в захисті організму від інфекцій. Коли "рідні" бактерії змиваються солоною водою, а їх місце тимчасово займають бактерії з океану, здатність організму протистояти патогенним бактеріям знижується.