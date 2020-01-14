Все про купання в ополонці на Водохреще: кому не можна, як підготуватися та правильно пірнати
Свято Водохреща святкують усі християни України. У цей день є традиція пірнати у крижану ополонку, але це далеко не для всіх людей є корисним і навіть може серйозно зашкодити здоров'ю людини.
Здоров'я 24 звернулося до лікаря-кардіолога, лікаря-терапевта Медичного центру Medicover Оксани Драганчук, щоб з'ясувати, кому купання в ополонці є протипоказаним, як правильно підготуватися і пірнати.
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Кому не можна купатися
Не можна пірнати в ополонку вагітним жінкам. Рекомендовано утриматися від такого екстремального загартовування також літнім людям, особам із захворюваннями серцево-судинної системи (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, аритмії), при наявності будь-якої патології судин, при остеохондрозі і хворобі Рейно (коли весь час мерзнуть руки або ноги). Люди, які страждають від хвороб органів дихання (наприклад: астма, бронхіт, гайморит, фронтит), також повинні утриматися від бажання скупатися в ополонці.
Вагітним жінкам протипоказано пірнати в ополонку
Як підготуватися до купання
Найкращий час для початку загартовування водою – літо і осінь. Ідеально проводити водні процедури в ранкові години, відразу ж після сну або в кінці ранкової зарядки.
Приступаючи до загартовування, спочатку прийміть легкі водні процедури з температурою води +33 ... +34°С. Потім переходьте до нижчих температур, знижуючи через кожні 3-4 дні температуру води на 1°С, і поступово, за 1,5-2 місяці, доведіть її залежно від самопочуття й стану здоров’я до +20 ... +18°С і нижче.
Якщо ви не плануєте пірнати, все одно радимо задуматися про загартовування. По-перше, систематичне загартовування організму – це надійний профілактичний засіб проти різних випадкових охолоджень тіла. Також це хороша стимуляція імунітету та чудова профілактика респіраторних захворювань. А ще загартовування – це відмінна профілактика варикозного розширення вен.
Загартовування покращить ваше здоров'я
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Як правильно пірнати
У крижаній воді не варто перебувати довше 10-15 секунд, тому потрібно швидко зануритися з головою і відразу ж вийти на сушу. Попри те, що після холодового стресу відчувається уявний прилив жару (це пов’язано з реакцією судин на вплив холоду), після купання потрібно обтерти тіло рушником і вдягнути сухий одяг (у тому числі головний убір), випити гарячий чай з медом.
У жодному разі не можна вживати спиртного та, по можливості, не ходити пішки на далекі відстані, а сісти в теплий транспорт.
Доцент кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету Акентьєв Сергій Олександрович радить дотримуватись таких правил, якщо ваше занурення відбуватиметься вперше:
- бути впевненим у доброму стані свого фізичного здоров'я;
- подумати, з якою метою здійснюється занурення. Бути впевненим в собі, спокійно йти на занурення, знаючи, що все буде добре;
- перед зануренням необхідно зробити фізичну розминку або пробігтися;
- ні в якому разі перед купанням не приймайте алкоголь, наркотичні засоби чи лікарські препарати;
- перед тим, як зайти у воду, окремо змочіть обличчя, руки, ноги, живіт та спину;
- вийшовши на берег, станьте на завчасно підготовлений килимок, швидко висушіть себе насухо промоканням великим рушником;
- не купайтись на порожній шлунок і зразу після вживання їжі.
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