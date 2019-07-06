Купівля квартири у новобудові: куди мають виходити вікна

Купівля власного житла – це однозначно важливий і відповідальний крок у житті. До цього рішення варто підходити зважено, звертаючи увагу навіть на найменші деталі.

Нерухомість 24 писала, наскільки важливо перевірити надійність забудовника, купуючи квартиру у новобудові.

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Проте, крім достовірності документів і якості будівельних робіт, варто також звертати увагу навіть на такі деталі планування, як сторона світу, куди будуть виходити вікна вашого майбутнього помешкання.

Звісно, ідеальним варіантом було б, якби навіть в однокімнатній квартирі вікна виходили на дві різні сторони світу. Проте так трапляється далеко не завжди.

Що варто знати про сторони світу при виборі житла?

Квартира, вікна якої виходять на південну сторону, матиме чимало сонячного світла. Це дозволить дещо зекономити на електроенергії у світловий час доби.

"Сонячні ванни" неабияк впливають і на настрій людини, відомо, що під дією ультрафіолетового випромінювання організм здатен виробляти більше серотоніну, який в народі більш відомий, як "гормон щастя".

Під впливом сонячного проміння також краще ростуть кімнатні рослини і швидше гинуть певні види хвороботворних бактерій.

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У квартирах з вікнами на південь буде багато сонячного світла / Ілюстрація: unsplash.com

Щоправда, дизайну інтер'єру прямі сонячні промені можуть завдати певної шкоди. Наприклад, швидше вигорають кольорові шпалери чи розсихаються дерев'яні меблі.

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Зазвичай, саме з південної сторони будинків висаджують дерева з великою кроною, щоб мешканці мали змогу відпочивати у тіні, прогулюючись біля дому.

Вибираючи квартиру з вікнами на східну чи західну сторону, варто звернути увагу на біоритми і природні особливості організму власника майбутнього помешкання.

"Жайворонкам" краще підійде житло з вікнами на схід. Так, вони матимуть змогу прокидатись буквально з першими променями, а ввечері проміння призахідного сонця не заважатиме їм рано лягати спати.

Для тих, хто вважає себе "совами", навпаки – буде краще жити, якщо вікна виходитимуть на захід. Їм буде приємно спостерігати за заходом сонця із вікна власного помешкання і яскраві промені не будитимуть їх вранці.

Творчим людям, які займаються живописом, дизайном чи програмуванням і полюбляють працювати вдома, радять обирати квартири з вікнами на північ. Так, у вашому помешканні завжди буде приємна природня прохолода, а сонце не відволікатиме вас від робочого процесу.