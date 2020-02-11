Вчені рекомендують не довіряти своїм спогадам під час вживання канабісу.

У новому дослідженні вченого Джонаса Рамакерса, яке було опубліковане у понеділок, йдеться про те, що людина, яка бодай раз спробувала канабіс, вдвічі збільшила кількість "помилкових спогадів".

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Помилковий спогад – що це? Це спогад про щось, що не відбулося, або пам'ять, яка відрізняється від того, як це було насправді.

За словами Рамакерса, усі люди схильні до формування помилкових спогадів. Однак сприйнятливість до цього зростає при вживанні канабісу.

Так, під дією наркотиків люди можуть легко прийняти підроблену інформацію за правду і свої спогади.

"Це дослідження показало, що канабіс збільшив кількість помилкових спогадів у всіх трьох парадигмах пам'яті", – сказав Рамакерс.



Куріння канабісу викликає помилкові спогади / Unsplash

У чому полягає важливість дослідження?

Вчений розглянув приклад тих країн, які розглядають питання легалізації марихуани, адже це може вплинути на кримінальні розслідування. До прикладу, влада та правоохоронці мають бути особливо обережними, опитуючи когось, адже правопорушники чи свідки можуть поширювати ці "помилкові спогади", які є неправдивими.

Вчені в одному з перших досліджень змогли переконати людей, які брали участь в експерименті, що нібито вони були загублені в торговому центрі в дитинстві і їх потрібно було врятувати та об'єднати зі своєю сім'єю.

В іншому експерименті дослідники спонукали людей думати про те, що вони в дитинстві пережили напад скаженої тварини, або потрапляли в аварію.

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