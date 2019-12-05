Куріння марихуани пов'язують з раком яєчок

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Кадр з фільму "Бійцівський клуб" / sites.google.com

Хоч куріння марихуани не пов'язують з раком легенів, проте виявилось, що воно може підвищувати ризик виникнення раку яєчок.

Вчені виявили цей зв'язок, розглянувши 25 досліджень, що проводились в період з 1973 по 2018 рік, повідомляє JAMA Network Open.

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Хоч в більшості країнах канабіс є забороненою наркотичною речовиною, культура вживання марихуани стрімку зростає. 

Фахівці вивчили дослідження, у яких розглядалися можливі зв'язки куріння канабісу з раком легень, голови й шиї та яєчок. Виявилося, що серед цих захворювань марихуана була пов'язана лише з раком яєчок. У людей, які вживали канабіс впродовж 10 років, ризик цієї онкології зростав на 36%.

Вчені кажуть, що ця область потребує ширших досліджень, аби зрозуміти конкретну причину, тим паче, інші захворювання не виявили зв'язків з вживанням марихуани. На результати може впливати етнічний склад групи людей, регіон проживання, звички людини, та якість самої речовини, адже склад марихуани може відрізнятись в залежності від того, чи використовуються при вирощуванні якісь домішки. 

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Теги: Чоловіче здоров’я Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
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