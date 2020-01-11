Курси для вагітних полегшують вагітність

Ізраїльські вчені стверджують, що відвідування курсів для вагітних знижує ризики для матері та немовляти, а також зменшує кількість лікарських втручань.

Аби зрозуміти істинну користь курсів для вагітних, фахівці проаналізували дані про пологи жінок, які відвідували групи для підготовки вагітних та тих, які відмовилися від таких занять, повідомляє International Journal of Gynecology & Obstetrics.

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У дослідження взяли участь 318 майбутніх мам, рівно половина з яких (159) відвідували курси для вагітних.

Виявилось, що відвідування уроків й справді зменшувало ризики додаткових втручань та ускладнень під час вагінальних пологів. Результат виявився таким же навіть після врахування відмінностей в анамнезі, соціально-економічних чинників та інших особливостей, які можуть впливати на перебіг народження дитини.

Учасниці дослідження, які відвідували заняття, значно рідше піддавались штучному стимулюванні пологів, кесаревому розтину, розривам і епізіотомії. Жінки, які не відвідували заняття, втричі частіше піддавались вакуумній екстракції.

Адекватна підготовка до пологів і донесення інформації фахівцями, сприяє розумінню матерів інструкцій акушерок і лікарів. Ця підготовка призводить до меншої необхідності втручання та зменшення кількості інструментальних пологів. Важливо, аби медичні працівники покращували доступність курсів й модифікували їх так, щоб вони підходили для всіх вагітних жінок,

– розповідає автор дослідження Охад Глюк.

Фахівці додали, що такі курси сприяють збільшенню частоти природних пологів, тим самим зменшуючи тривогу майбутніх породіль.

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