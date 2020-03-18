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Лабораторія чи еволюція: вчені з'ясували походження коронавірусу

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Походження коронавірусу / unsplash.com

Новий коронавірус SARS-CoV-2, який став причиною великих проблем та хвороби COVID-19, є продуктом природної еволюції й не був створений в лабораторії, як про це казали прихильники теорії змови.

Про це пише авторитетний медичний журнал Nature Medicine.

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Аналіз загальнодоступних даних про послідовність геному коронавірусу SARS-CoV-2 і споріднених вірусів не виявив доказів, що вірус був виготовлений в лабораторії або іншим чином штучно створений.

Порівнюючи доступні дані про послідовність геному для відомих штамів коронавірусів, ми можемо твердо визначити, що коронавірус SARS-CoV-2 виник в результаті природних процесів,
– розповів Крістіан Андерсен, доцент кафедри імунології та мікробіології в Scripps Research.

Доказ природної еволюції було підтверджено даними по загальній структурі SARS-CoV-2.


Скоріш за все коронавірус передався від панголіна / unsplash.com

Якби хтось намагався створити новий коронавірус як патоген, він би створив його з основи вірусу, який викликає хворобу. А SARS-CoV-2 виник інакше. 

"Мутації в RBD-частині білка шипа і його окремому кістяку, виключають лабораторні маніпуляції як потенційне походження SARS-CoV-2", – додав Андерсен.

Звідки міг з'явитися вірус

Деякі коронавіруси від панголінів, броненосцеподібних ссавців, виявлених в Азії і Африці, мають структуру RBD, схожу на структуру SARS-CoV-2.

Коронавірус від панголіна міг бути переданий людині безпосередньо, або через проміжного господаря – вівера або тхора.


Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Новини Здоров'я Світ тварин
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