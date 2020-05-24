У лабораторії Уханя заперечили COVID-19 у піддослідних кажанів

У лабораторії вірусології, що розташована у китайському місті Ухань заявили, що дійсно вивчали коронавірусну інфекцію у кажанів. Водночас представники лабораторії заявили, що нового штаму, який спричинив пандемію, у піддослідних не було.

Віруси, які досліджували у лабораторії Уханя, лише на 79,8% були генетично схожі на новий коронавірус. Про це повідомляє The Guardian.

Важливо У лабораторії Уханя відповіли на закиди про штучне створення коронавірусу

Окрім того, у лабораторії вважають безпідставними претензії США щодо витоку штаму з лабораторії.

Наш інститут вперше отримав клінічний зразок невідомої пневмонії 30 грудня 2019 року. До цього ми не знали, ніколи не стикалися, не досліджували та не зберігали вірус. Як і всі решта, ми не знали, що вірус існує. Як він міг вийти з нашої лабораторії, якщо у нас його ніколи не було,

– запитав голова лабораторії в Ухані Ван Яньї.

Директор Уханьского інституту вірусології Юань Чжімінь раніше говорив, що не вірить у те, що люди володіють достатніми знаннями для створення SARS-CoV-2.

Штучне походження коронавірусу: що про це відомо

Теорію про штучне походження коронавірусу висунув телеканал Fox News з посиланням на кількох американських чиновників. Телеканал припускає, що коронавірус походить саме з лабораторії Уханя.

Цікаво, що аргументами цієї теорії було, наприклад, стримування китайською владою правди про коронавірус. Буцімто "нульовим пацієнтом" є співробітник вірусологічної лабораторії.

Також був аргумент проти головної теорії Китаю про походження вірусу з уханського ринку морепродуктів. Мовляв, там ніколи не продавали кажанів.

Більше про те, який вигляд має лабораторія в Ухані – читайте за посиланням.