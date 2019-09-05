Легалізація медичної марихуани: Супрун відреагувала на заяву очільниці МОЗ Скалецької

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Супрун відреагувала на заяву Скалецької щодо медичного канабісу
Супрун відреагувала на заяву Скалецької щодо медичного канабісу / barmer.de

Новопризначена міністерка Зоряна Скалецька вже встигла поспілкуватися з журналістами та розповісти про першочергові завдання МОЗ. Зокрема, вона прокоментувала питання легалізації медичного канабісу.

За словами Зоряни Скалецької, до законопроєкту, який подали у Раду про легалізацію медичної марихуани, було багато запитань. Але питання щодо легалізації медичного канабісу будуть обговорювати надалі.

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Зоряна Скалецька
“Якщо ми говоримо про законопроєкт, котрий був у Верховній Раді, то по ньому є досить багато питань, чи виходить він за ціль заявлену про медичне застосування. Наскільки мені відомо, серед депутатів фракції "Слуги народу" є свої ідеї щодо цього питання. Тому, можливо, ми побачимо новий законопроєкт”.

На це екочільниця МОЗ Уляна Супрун відповіла, що насправді законопроєкт вже розроблений. Також існує проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

Він (законопроєкт про легалізацію медичної марихуани –24) регулює використання медичного канабісу, і його потрібно лише прийняти. Розробка нового законопроєкт — це втрачений час для пацієнтів, які потребують таких препаратів для лікування. А це — близько двох мільйонів українців,
– переконана Уляна Супрун

Що передбачає постанова

Постановою пропонується внести зміни до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Канабіс та його похідні буде перенесено з переліку речовин, обіг яких заборонено, до переліку тих, обіг яких обмежено.

Тобто, в Україні будуть виробляти та розповсюджувати ліки з канабісу. Але вони будуть суворо контролюватися. Уляна Супрун зазначає, що проєкт постанови отримав необхідне погодження, зокрема, був схвалений на Урядовому комітеті.

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Під час останнього засідання законопроєкт був заблокований через зауваження від МВС України (які раніше також погодили цей акт).

 
Уляна Супрун
“Легалізація використання канабісу в медичних і наукових цілях не означає, що “трава” стане доступною для всіх, або ж збільшиться кількість наркозалежних. Такі ліки видаватимуть лише рецептурно та під наглядом лікаря. Водночас не йдеться про лише про куріння медичного канабісу. Є різні способи споживання канабіноїдів: масла, таблетки, мазі, вапоризація”.

Медичні препарати, що містять канабіс, не є наркотиками. Такі препарати не викликають звикання чи залежності. Вони здебільшого місять речовину канабідіол (КБД).

 
Канабідіол – що це?
Це речовина, яка не має психотропної дії, знеболює, розслабляє і гальмує.

Натомість рекреаційний канабіс, який вживають задля отримання задоволення, містить значну кількість тетрагідроканабінолу (ТГК). ТГК має виражені психотропні ефекти, збуджує нервову систему і може викликати звикання та інтоксикацію. Вміст ТГК у лікарських засобах чітко регламентують та контролюють.

 
Уляна Супрун
Доступ до препаратів на основі канабісу — це реалізація права пацієнтів на медичну допомогу. Важливо підтримати цю постанову та поширювати більше правдивої інформації про використання канабісу в медичних та наукових цілях ”.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина медичний канабіс Медична реформа Зоряна Скалецька Уляна Супрун
Джерело: Здоров'я 24
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