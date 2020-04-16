Легенда про дезінфекцію: в Росії через алкоголізм збільшилось число хворих на COVID-19, – NYT

Поширена помилкова думка, що алкоголь захистить від коронавірусу. Люди вважають, що така "дезінфекція організму" знизить ризики зараження SARS-CoV-2. Відтак, в Росії збільшились продажі алкогольних напоїв та випадки домашнього насильства.

Про це пише New York Times, додаючи, що в усьому світі поширення пандемії коронавірусу посилює страхи, що замкнені вдома стривожені люди будуть випивати частіше.

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В Росії через карантин зросли продажі алкоголю

В Росії ж за два тижні карантину ці страхи стали реальністю. Багато доказів вказують на те, що стрибок в продажах спиртного тісно пов'язаний з підвищенням рівня домашнього насильства.

Пацієнти вперті, роздратовані й агресивні,

– сказав доктор Асадуллін, описуючи своїх пацієнтів під час пандемії.

Продажі горілки в Росії зросли на 65% в останній тиждень березня у порівнянні з місяцем раніше – свідчать дані компанії GfK, яка займається ринковими дослідженнями. Також зросли випадки домашнього насильства.

Деякі люди вирішили, що цей тиждень вдома – це такі канікули. На жаль, це призводить до поганих наслідків,

– сказав губернатор Якутії Айсен Ніколаєв.

Він заборонив продаж алкоголю впродовж карантинного тижня в столиці регіону місті Якутськ, населення якого понад 300 тисяч. Близько десятка з 85 регіонів Росії теж обмежили продаж спиртного.

У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що вживання алкогольних напоїв не захищає від COVID-19, на відміну від частого миття рук.



В Росії під час карантину зросли продажі алкоголю / Фото Інтерфакс

Неналежне інформування населення

Активісти, які борються з явищем алкоголізму, наголошують, що вся країна повинна обмежити продажі спиртних напоїв в період соціального дистанціювання. Але поки що реакція була частковою. Активісти й лікарі звинувачують уряд в поганому інформуванні населення, що може погіршити ситуацію.

Голова організації "Твереза Росія" каже, що два тижні намагався добитися, щоб міністерство охорони здоров'я РФ публічно заявило, що алкоголь шкодить боротьбі з коронавірусом.

Але лише 6 квітня міністр Михайло Мурашко під час інтерв'ю на телебаченні сказав, що "лікування алкоголем" призведе до того, що пацієнти з коронавірусом потраплять в лікарню в стані, "в якому їх врятувати буде неможливо".

Легенда про "дезінфекцію" часто стає виправданням для людей.

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