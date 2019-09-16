Легені як у 70-річного: смерть від вейпу могла спричинити рідкісна хвороба

У Сполучених Штатах Америки зафіксували шосту смерть від куріння вейпу. На території країни вже відомо про 450 випадків загадкових захворювань легень.

Попередньо дослідники встановили, що ймовірною причиною "вейп-хвороби" є масляниста форма вітаміну Е. Цю речовину виявили в канабісі, який вживали пацієнти, а також в рідинах для вейпів і в організмах самих хворих.

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"Вейп-хвороба" – симптоми ускладнене дихання,

задишка

біль в грудях

лихоманка,

кашель,

блювота,

діарея.

У вересні стало відомо про шосту смерть від вейпінгу у Канзасі.

Лікарі з Університету Юти поставили попередній діагноз декільком вейперам, пише New England Journal of Medicine. Фахівці з'ясували, що у них, ймовірно, виникла незвичайна форма ліпоїдному пневмонії.

Ліпоїдна пневмонія – що це? Це рідкісне захворювання, яке виникає при потраплянні в легені маслянистої рідини. Її симптоми схожі на ті, з якими зіткнулися вейпери – задишка, кашель, біль у грудях. Однак присутність олій в легенях добре видно на рентгені у формі запаленої по краях калюжа. У пацієнтів же нічого подібного не виявилося.

Якщо пов'язане з вейпінгом ураження легень – це форма ліпоїдної пневмонії, то це щось нове. У цьому випадку запалення легень не обмежується конкретною областю і триває досить довго.

До прикладу, у 18-річний Адам з Іллінойсу зіткнувся з хворобою після 1,5-річного використання вейпа. Зараз його легені як у сімдесятирічної літньої людини. Хлопець займався боротьбою, але, якщо його організм не відновиться, то він не зможе повернутися до цього заняття.

Висновки вчені зробили на основі шести випадків хвороби у штаті Юта.

21-річний юнак вживав за допомогою вейпа нікотин і тетрагідроканнабінол, протягом тижня скаржився на задишку, кашель, біль у животі, нудоту і блювоту. Після рентгенографії, яка виявила затемнення в легенях, він отримував терапію від пневмонії, але стан погіршився і пацієнта довелося інтубувати – вводити особливу трубку у тіло крізь природні отвори.

При цьому аналізи не показали наявність пневмококів – збудників менінгіту, середньго отиту, синуситу, негоспітальної пневмонії. Але у хлопця був підвищений рівень С-реактивного білка – маркера запалення. Але найбільш важливою знахідкою стала велика кількість макрофагів у біоматеріалу, який отримали з легень.

Макрофаги – що це? Це клітини, які захоплюють і переварюють чужорідні для організму частинки. Вони борються з інфекціями, таким чином захищають імунітет від патогенів в організм.

У макрофагах дослідники виявили сліди олії, який ті знищували. Сліди були помітними у всіх шістьох пацієнтів.

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