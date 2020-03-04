Летить у стіну, – Зеленський про медреформу

Під час засідання Верховної Ради президент України Володимир Зеленський заявив, про неготовність України до старту другого етапу медичної реформи та неспроможність команди МОЗ продовжувати роботу.

Зеленський під час засідання Верховної Ради зазначив, що розуміє, що керівництву МОЗ важко працювати з уламками медичної системи, які їм залишили у спадок.

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Зеленський подякував Скалецькій за те, що вона залишилась з людьми у Нових Санжарах та зазначив, що сміливість не може бути одноразовою акцією.

Володимир Зеленський “ Повинна бути сміливість визнати, що Україна не готова до другого етапу медреформи, люди бояться закриття лікарень, звільнень, немає достатнього фінансування. Є великі питання до ціни медичного обладнання і кадрів. А отже куди ми поспішаємо, куди ми летимо? З такими темпами реформа летить у стіну ”.

Промова Зеленського на позачерговому засіданні Ради: дивіться відео

Медичну реформу оцінила комісія

21 лютого Володимир Зеленський утворив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я. Її очолив нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

Робоча група з питань медреформи аналізувала реформування системи охорони здоров'я України.

Зокрема, комісія оцінила реалізацію державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної допомоги та готовності закладів охорони здоров'я до реалізації цих гарантій для інших видів меддопомоги.

Примітно, що в групу входив Ілля Ємець – кардіохірург, директор "Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", який тепер ймовірно стане наступником Скалецької.

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