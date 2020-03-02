Лідер секти, через яку в південній Кореї епідемія коронавірусу, вибачився

Лі Ман-Хі, засновник релігійної секти Сінчонджі, став на коліна під час прес-конференції та вибачився перед нацією за поширення коронавірусу Covid-19. Раніше влада подала на лідера секти позов до суду – через безвідповідальність та поширення вірусу його звинувачують у вбивстві.

Нині у Південній Кореї на коронавірус захворіли понад 4 тисяч осіб, й близько 60% інфікованих є членами секти Сінчонджі, повідомляє BBC.

Деталі: чому Сінчонджі звинувачують у поширенні коронавірусу? В Південній Кореї великий спалах коронавірусу через секту

Після Китаю, Південна Корея посідає друге місце за стрімкістю поширення коронавірусу. Станом на 2 березня, через коронавірус у країні померли 26 людей.

У сплеску поширення Covid-19 звинувачують очільників релігійної секти Сінчонджі. Якщо кілька тижнів тому їх звинувачували лише словесно, то тепер влада подала до суду за "вбивство, заподіяння шкоди та порушення закону щодо контролю за поширенням інфекційних захворювань".

Натомість прокурори пропонують розслідувати діяльність пана Лі, як грубу необережність.

Хоч це не було навмисно, багато людей заразилося. Ми доклали максимум зусиль, але не змогли цьому запобігти,

– заявив очільник секти Лі Ман-Хі.

Натомість речник церкви Кім Шін-Чанг заявив BBC, що ситуація з коронавірусом – це друге пришестя Ісуса Христа, яке згадується в Біблії. Й під час пришестя Ісус забере з собою на небо 144 000 людей.

Він додав, що лідери організації начебто вчасно надали списки усіх членів групи й тепер турбуються про їхню безпеку.

Церква Сіньчонджі у Південній Кореї та християнській громаді вважається сектантською, "через що групу часто піддають дискримінації, переслідуванню або критиці", додав Кім Шін-Чанг.

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Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

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