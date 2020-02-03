Лікар Комаровський відправиться з "гастролями" у Росію: подробиці

Доктор Євген Комаровський, який є кошлишнім радником з медицини президента України Володимира Зеленського, вирушає в турне по містах Росії у квітні 2020 року.

Про це повідомив сам Комаровський, записавши відео. Ролик був опублікований у соціальній мережі інстаграм на сторінці одного з лікарів Іркутська Ірини Духовніковой.

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Лікар анонсував "великі семінари для батьків" в Єкатеринбурзі, Новосибірську, Іркутську, Якутську і Уфі з 12 по 21 квітня.

"В інтервалі з 12 по 21 квітня я буду в Уфі, Новосибірську, Якутську, Іркутську і Єкатеринбурзі. І в кожному місті у нас пройде великий семінар, тривалістю близько чотирьох годин, де ми будемо обговорювати найгостріші, найактуальніші питання здоров'я дитини і, сподіваюся, здоров'я, благополуччя, взаємовідносин його батьків," – сказав Комаровський.

У мережі вже з'явилися афіші з семінарами українського лікаря, ціна яких від 400 до 1400 грн.



Лікар Комаровський відправиться з "гастролями" у Росію / Скріншот

Комаровський вирушає у турне в Росію: реакція соцмереж

Однак у коментарях до публікації є чимало гнівних коментарів.

"Цей твій вчинок не може бути поза політикою – ти їдеш в країну яка вбиває громадян твоєї країни. Можливо саме на твоєму заході будуть ці люди які брали участь у вбивствах. І тобі дійсно потрібні ці криваві гроші?" – пишуть користувачі у мережі.

"Тільки не треба зразу – зрадник, він їде виконувати секретне завдання – залікувати московитів до смерті", – опублікували інтернет-юзери у твіттері.



Скріншот з твіттеру

"Надіюсь, що він буде радити вмикати зволожувач повітря при всіх типах хвороб та не звертатися до лікарів".



Скріншот з твіттеру

"Турбота про людей, які стріляли в українців" – лікар Комаровський їде у "гастрольний" тур у Росію".



Скріншот з твіттеру

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