Лікар назвала найбезпечніший засіб інтимної гігієни для жінок

Інтимна гігієна настільки важлива, як і догляд за шкірою обличчя та тілом. Тому особливо ретельно потрібно обирати засоби гігієни.

Гінеколог Ольга Білоконь зазначила, що найбезпечнішим засобом гігієни для жінок є гігієнічні прокладки.

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Вона зазначила, що менструальні чаші є не такими безпечними.

У 2018 році вчені порівнювали 11 типів тампонів і 4 види менструальних чаш, оцінюючи їх вплив на зростання стафілокок (Staphylococcus aureus).

Це було перше дослідження, присвячене взаємозв'язку менструальних чаш з синдромом токсичного шоку. Синдром токсичного шоку небезпечний тим, що може призвести до летальних наслідків.

Результати дослідження виявилися несподіваними. Деякі тампони можуть знижувати ріст і розмноження S. aureus, це залежало від бренду і складу тампонів.

А менструальні чаші показали вищий ріст золотистого стафілокока навіть в порівнянні з тампонами.

Це пов'язують з наявністю додаткового повітря, який потрапляє в місткість чаші і вводиться в піхву. Саме він сприяє зростанню умовного патогену.

Крім того, було виявлено, що S. aureus може створювати на поверхні чаш біоплівку, яку дуже важко змити. І хоча виробники чаш рекомендують мити її теплою водою з милом, дослідники наполягають на тому, що чаша повинна стерилізуватися в киплячій воді між кожним використанням протягом мінімум 15 хвилин.

Користувачі тампонів і чаш повинні ретельно мити руки перед будь установкою або видаленням цих гігієнічних засобів. Крім того, тампони не можна використовувати більше 8-12-ї години.

Гінеколог радить, якщо ви використовуєте менструальні чаші чи тампони, нема потреби переходити на прокладки.

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