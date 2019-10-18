Лікар пояснила, чому бурчить у животі

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Чому виникає бурчання у животі
Чому виникає бурчання у животі / Фото з вільних джерел

Час від часу людина чує звуки у животі, які нагадують бурчання тварин. Здебільшого таку поведінку шлунку пов’язують з голодом, проте це не так.

Лікар з Німеччини Джулія Ендерс розповіла на лекції TED, чому бурчить живіт, пише Українська Правда.

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Все тому, що кишківнику перед початком травлення необхідно почистити себе самого.

Щоб цього досягнути, треба утворити сильну м'язову хвилю, що посуне уперед усі залишки попереднього травлення,
– переконує лікар.

Інколи такі дії можуть супроводжуватися звуками, проте не завжди. Бурчання у животі – це ознака того, що всередині все добре.

А викривлена форма шлунку дозволяє витримувати тиск на живіт без блювання, коли людина сміється або займається спортом.

До слова, якщо споживати такі натуральні продукти, як буряк, капуста, часник і журавлина – ваш організм завжди буде здоровим та очищеним.

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Теги: Здоров'я Медицина Здорове життя
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