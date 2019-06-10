Лікар призначив багато препаратів: чим це небезпечно

Довгі списки препаратів – не завжди є ознакою того, що лікар грамотний і хоче вилікувати вас від усіх хвороб.

ЛОР-лікар Марія Євдокимова зазначає, що деякі медики можуть при ГРВІ намагаються призначити велику кількість ліків.

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У медицині є термін "поліпрагмазія" – це одночасне призначення хворому великої кількості препаратів.

Іноді це виправдано, наприклад, якщо у людини одночасно є кілька хронічних захворювань, наприклад, цукровий діабет, бронхіальна астма та артеріальна гіпертензія.

Але навіть в такому випадку ми повинні намагатися підібрати лікування таким чином, щоб обійтися мінімальним набором.

Але в більшості випадків довгі списки абсолютно не виправдані.

Чим небезпечна поліпрагмазія

препарати можуть не поєднуватися між собою, посилювати або нейтралізувати дію один одного, або, іноді, один з препаратів може посилювати побічну дію іншого.

коли людині призначають відразу багато ліків, є ймовірність, що половину вона не прийматиме. Немає гарантії, що в цю половину не потрапити то єдині ліки, яке дійсно потрібно?

фінансова складова теж має значення. Не всі люди мають можливість купити відразу всі препарати зі списку, і, знову ж таки, в результаті може не купити ліки, які справді потрібні.

є захворювання, при яких ліки взагалі особливо не потрібні, наприклад, ГРВІ.



Чим небезпечна поліпрагмазія

Як уникнути поліпрагмазії

1) не думайте, що лікар, який призначив невелику кількість препаратів, просто не хоче вас лікувати. Лікування повинно бути за принципом "необхідно і достатньо".

2) не соромтеся запитати, для чого потрібен той чи інший препарат. Пам'ятайте, що для лікування одного захворювання потрібно зазвичай не більше 2-3 препаратів. Якщо у вас кілька діагнозів, то призначення кількох препаратів може бути виправдано.

Якщо ж діагноз один, а ліків дуже багато, то поставте питання – "Навіщо?"

3) задумайтеся, якщо вам призначають препарати, виправдовуючи це наступними цілями:

"підтримати імунітет"

"вбити ваші віруси в організмі"

"підтримати печінку"

"зміцнити судини"

"поліпшити мозковий кровообіг"

Зазвичай ці цілі невиправдані і ефективність цих препаратів не доведена. Можливо, варто отримати ще одну думку експерта.

4) обов'язково перерахуйте лікарю всі ліки, які ви вже п'єте і питайте про сумісність.

5) обов'язково озвучуйте лікарю всі ваші хронічні захворювання, можливо, це вплине на лікування. Є навіть спеціальні програми, в яких лікар може перевірити сумісність лікарських препаратів

Якщо ви довіряєте лікарю і розумієте, що лікування призначено обґрунтовано, то виконуйте призначення так довго саме в тій дозі, як призначив лікар, не змінюйте лікування самостійно. Якщо сумніваєтеся, то або обговоріть все з лікарем ще раз, або запитайте в іншого лікаря.

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