Лікар спростував найпоширеніші міфи про вітаміни

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Лікар спростував найпоширеніші міфи про вітаміни
Лікар спростував найпоширеніші міфи про вітаміни / in.pinterest.com

Деякі люди і досі переконані у тому, що певні полівітаміни можуть зміцнити імунітет, вберегти від хвороб та продовжити життя.

Вітаміни – це незамінні речовини, що надходять з їжею. Лише деякі здатні синтезуватися в нашому організмі.

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Без вітамінів ферменти перестануть працювати.

Існують гіпервітаміноз, гіповітаміноз і авітаміноз. Останні практично не зустрічаються в нашому суспільстві. Гіповітамінози (дефіцит вітамінів) зазвичай вони вторинні, або спричинені іншою хворобою. Лише у такому випадку застосовуються вітаміни.

У які міфи про вітаміни не варто вірити

• Вітамін С не допомагає при застуді.
• Вітаміни не зміцнюють імунітет, адже його зміцнити неможливо.
• Вітамінів не стає менше, якщо ви годуєте дитину збалансовано. Тобто, якщо вона вживає молочні продукти, овочі, м'ясо, фрукти, то все буде добре.

Якщо ви не годуєте дитину, як годиться, то треба почати годувати. Вітаміни не зможуть замінити відсутність правильної харчової поведінки. Виняток становить вітамін D дитині до 5 років і фолієва кислота вагітним.

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Варто не лише відучити свого малюка від вітамінних комплексів, а й себе. На красу шкіри, волосся і нігтів ніяк не впливають полівітамінні комплекси. Їжте багато, висипайтеся і тоді стан організму і шкіри покращиться.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань
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