24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Лікар, який лікував хворих на коронавірус, розповів чи справді він такий небезпечний

538 Читать новость на русском
Чи справді коронавірус такий небезпечний / unsplash.com

Всупереч страхітливим даними про стрімке поширення нового китайського коронавірусу німецькі медики стверджують, що сила і небезпека інфекції перебільшуються, кір і грип є небезпечнішими.

Фахівці констатують, що разом з поширенням коронавірусу розмножується і неправдива інформація про нього, нагнітається паніка, озвучуються теорії змови, пише Focus.de.

Також на тему: Коронавірус з Китаю: останні новини

Все це пов'язано з тим, що нова інфекція переноситься вірусом, який досі не був відомий лікарям в такій формі. Це незнання породжує страх і всілякі конспірологічні вигадки на тему коронавірусу.

Наскільки заразний і небезпечний новий вірус?

За словами Бернда Зальцбергера, голови Німецького товариства інфекційних захворювань, китайський коронавірус є більш заразним, ніж збудник Sars 2002 року. Проте, в останнього вище частота ускладнень. Експерт порівняв коронавірус з кором і заявив, що він заразніший.

Вірус безумовно не так заразний, як кір. Для того, щоб заразитися ним, потрібно деякий час контактувати з зараженою людиною на відстані менше одного метра. При цьому нове захворювання легенів в більшості випадків протікає легко, іноді навіть без симптомів, – сказав німецький лікар-інфекціоніст.

Небезпеку коронавірусу перебільшують
Небезпеку коронавірусу перебільшують / unsplash.com

Інший медик, Клеменс Вендтнер, який лікує перших чотирьох пацієнтів з коронавірусом в Німеччині, поділяє цю думку. Він підкреслює: для паніки немає ніяких причин. За його словами, в країні є вірусні захворювання, які небезпечніші, ніж нинішній коронавірус.

На думку експертів, ризик зараження грипом нині вищи, ніж вірогідність постраждати від коронавірусу. Щорічно грип вбиває безліч людей. У Німеччині в епідсезон 2017/2018 року від грипу померли близько 25000 осіб. Тому грип є набагато небезпечнішим.

Міфи про коронавірус
Міфи про коронавірус / інфографіка 24 каналу 

Теорії змови

Також медики прокоментували один з найгарячіших чуток, що влада приховує симптом коронавірусу. У соціальних мережах поширюють інформацію про те, що він проявляється не тільки через жар, кашель, задишку і втому, але також у вигляді висипання на шкірі з червоними плямами, які можуть мати чорну точку посередині.

"У пацієнтів з вірусом Sars або з новим коронавірусів шкірної висипки ніколи не було", – резюмував професор вірусології з Університетського медичного центру Фрайбурга професор Хартмут Хенгело.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Окупанти понаставляли "чорних вдів" на Донбасі: фото забороненого озброєння
сьогодні
7337
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Грип в Україні Інфографіка
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
27 січня 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 12718
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 3107
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 3259
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 2498
17 січня 21:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
20442
Новини
Більше новин
Залиште відгук