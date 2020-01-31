Лікар, який лікував хворих на коронавірус, розповів чи справді він такий небезпечний

Всупереч страхітливим даними про стрімке поширення нового китайського коронавірусу німецькі медики стверджують, що сила і небезпека інфекції перебільшуються, кір і грип є небезпечнішими.

Фахівці констатують, що разом з поширенням коронавірусу розмножується і неправдива інформація про нього, нагнітається паніка, озвучуються теорії змови, пише Focus.de.

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Все це пов'язано з тим, що нова інфекція переноситься вірусом, який досі не був відомий лікарям в такій формі. Це незнання породжує страх і всілякі конспірологічні вигадки на тему коронавірусу.

Наскільки заразний і небезпечний новий вірус?

За словами Бернда Зальцбергера, голови Німецького товариства інфекційних захворювань, китайський коронавірус є більш заразним, ніж збудник Sars 2002 року. Проте, в останнього вище частота ускладнень. Експерт порівняв коронавірус з кором і заявив, що він заразніший.

Вірус безумовно не так заразний, як кір. Для того, щоб заразитися ним, потрібно деякий час контактувати з зараженою людиною на відстані менше одного метра. При цьому нове захворювання легенів в більшості випадків протікає легко, іноді навіть без симптомів, – сказав німецький лікар-інфекціоніст.



Небезпеку коронавірусу перебільшують / unsplash.com

Інший медик, Клеменс Вендтнер, який лікує перших чотирьох пацієнтів з коронавірусом в Німеччині, поділяє цю думку. Він підкреслює: для паніки немає ніяких причин. За його словами, в країні є вірусні захворювання, які небезпечніші, ніж нинішній коронавірус.

На думку експертів, ризик зараження грипом нині вищи, ніж вірогідність постраждати від коронавірусу. Щорічно грип вбиває безліч людей. У Німеччині в епідсезон 2017/2018 року від грипу померли близько 25000 осіб. Тому грип є набагато небезпечнішим.



Міфи про коронавірус / інфографіка 24 каналу

Теорії змови

Також медики прокоментували один з найгарячіших чуток, що влада приховує симптом коронавірусу. У соціальних мережах поширюють інформацію про те, що він проявляється не тільки через жар, кашель, задишку і втому, але також у вигляді висипання на шкірі з червоними плямами, які можуть мати чорну точку посередині.

"У пацієнтів з вірусом Sars або з новим коронавірусів шкірної висипки ніколи не було", – резюмував професор вірусології з Університетського медичного центру Фрайбурга професор Хартмут Хенгело.

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