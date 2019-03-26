Лікар зруйнувала основні міфи про штучне запліднення

809 Читать новость на русском
4 основні міфи про штучне запліднення
4 основні міфи про штучне запліднення / unsplash.com

У світі шляхом штучного запліднення або ж екстракорпоральним заплідненням (ЕКЗ) народилося більш як шість мільйонів дітей.

Лікар Анна Левадна зазначає: деякі люди думають, що діти, зачаті методом ЕКЗ, народжуються з відхиленнями і відрізняються від своїх ровесників.

Читайте також: Яка звичка збільшує ризик вад розвитку серця у дітей

І, попри те, що першій людині, яку зачали цим методом, уже 40 років, навколо теми ЕКЗ досі чимало міфів.

 
Штучне запліднення – що це?
Це процес, під час якого яйцеклітини запліднюються зі сперматозоїдами поза межами організму. Після успішного запліднення ембріон вводять в матку.

Міф 1. Не народилося так багато дітей, щоб можна було оцінити їх стан здоров’я.

Насправді ж перша дитина, яку зачали шляхом ЕКЗ, уже 40 років. Протягом цього часу у світі народилося шість мільярдів дітей. В Україні щорічно проводиться 15-18 тисяч процедур штучного запліднення.

Міф №2: ЕКЗ сприяє народженню дітей з генетичними аномаліями

В реальності все навпаки: використання передімплантаційного генетичного тестування в процесі ЕКЗ дозволяє виявити більш як 150 спадкових і генетичних захворювань. І в матку переносять найкращий, відібраний ембріон, тому шанс на народження здорової дитини істотно збільшується.

4 основні міфи про штучне запліднення
4 основні міфи про штучне запліднення

Міф №3: діти після ЕКЗ – безплідні або не здатні зачати дитину природним шляхом

Перша у світі дитина, яку зачали цим методом, – Луїза Браун – мама двох синів. Вона ж зачала їх природним шляхом.

Міф №4: ЕКЗ-діти частіше хворіють

Насправді ж діти, які народжені шляхом ЕКЗ, нічим не відрізняються від однолітків, зачатих природним шляхом.

ЕКЗ не впливає ні на їхнє здоров'я, ні на їх майбутню репродуктивну здатність. Ризик розвитку захворювань рівні. Ніякого додаткового ризику для здоров'я ця процедура не несе, але і не позбавляє від уже наявного (вік батьків, спадкові хвороби, тощо).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Місячний календар стрижок на березень 2019: цікаві поради
сьогодні
5442
Теги: Здоров'я Діти Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
24 березня 10:48 Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
Ірина Полицька 3104
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
21 березня 18:47 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 3427
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
21 березня 13:01 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 1693
Популярні дієти, які вбивають наш організм
21 березня 10:01 Популярні дієти, які вбивають наш організм
Альона Захарова 1258
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
20 березня 15:44 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
Ірина Полицька 103278
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук