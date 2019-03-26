Лікар зруйнувала основні міфи про штучне запліднення

У світі шляхом штучного запліднення або ж екстракорпоральним заплідненням (ЕКЗ) народилося більш як шість мільйонів дітей.

Лікар Анна Левадна зазначає: деякі люди думають, що діти, зачаті методом ЕКЗ, народжуються з відхиленнями і відрізняються від своїх ровесників.

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І, попри те, що першій людині, яку зачали цим методом, уже 40 років, навколо теми ЕКЗ досі чимало міфів.

Штучне запліднення – що це? Це процес, під час якого яйцеклітини запліднюються зі сперматозоїдами поза межами організму. Після успішного запліднення ембріон вводять в матку.

Міф 1. Не народилося так багато дітей, щоб можна було оцінити їх стан здоров’я.

Насправді ж перша дитина, яку зачали шляхом ЕКЗ, уже 40 років. Протягом цього часу у світі народилося шість мільярдів дітей. В Україні щорічно проводиться 15-18 тисяч процедур штучного запліднення.

Міф №2: ЕКЗ сприяє народженню дітей з генетичними аномаліями

В реальності все навпаки: використання передімплантаційного генетичного тестування в процесі ЕКЗ дозволяє виявити більш як 150 спадкових і генетичних захворювань. І в матку переносять найкращий, відібраний ембріон, тому шанс на народження здорової дитини істотно збільшується.



4 основні міфи про штучне запліднення

Міф №3: діти після ЕКЗ – безплідні або не здатні зачати дитину природним шляхом

Перша у світі дитина, яку зачали цим методом, – Луїза Браун – мама двох синів. Вона ж зачала їх природним шляхом.

Міф №4: ЕКЗ-діти частіше хворіють

Насправді ж діти, які народжені шляхом ЕКЗ, нічим не відрізняються від однолітків, зачатих природним шляхом.

ЕКЗ не впливає ні на їхнє здоров'я, ні на їх майбутню репродуктивну здатність. Ризик розвитку захворювань рівні. Ніякого додаткового ризику для здоров'я ця процедура не несе, але і не позбавляє від уже наявного (вік батьків, спадкові хвороби, тощо).

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