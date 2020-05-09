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"Лікарі без кордонів" допомагають боротися з коронавірусом у Донецькій і Житомирській областях

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"Лікарі без кордонів" допомагають боротися з коронавірусом у Донецькій і Житомирській областях
/ Getty Images

Міжнародна медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів"/Médecins Sans Frontières (MSF) відкрила нові місії для боротьби з коронавірусом у Донецькій та Житомирській областях.

"Лікарі без кордонів" відкрили дві нові місії в реагуванні на COVID-19 Донецької та Житомирської областях. Про це повідомила пресслужба організації.

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У Житомирській області робота зосереджена на зміцненні потенціалу медпрацівників за допомогою тренінгів та психологічної підтримки.

Дві з трьох мобільних команд у Донецькій області відвідують людей, у яких сімейні лікарі виявили підозру на коронавірус. 

"У Мар'їнському районі Донецької області, дві з трьох мобільних команд "Лікарів без кордонів" відвідують людей, у яких сімейні лікарі вже визначили підозру на COVID-19", – йдеться в джерелі.

MSF також забезпечує відстеження контактів, обстеження і лікування вдома пацієнтам з легкими симптомами.

Крім того, організація надає психологічну підтримку через конфіденційну "гарячу лінію", доступну в Мар'їнському та Волноваському районах.

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Житомира Новини Донецька Новини України Здоров'я Здорове життя
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