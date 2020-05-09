"Лікарі без кордонів" допомагають боротися з коронавірусом у Донецькій і Житомирській областях
Міжнародна медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів"/Médecins Sans Frontières (MSF) відкрила нові місії для боротьби з коронавірусом у Донецькій та Житомирській областях.
"Лікарі без кордонів" відкрили дві нові місії в реагуванні на COVID-19 Донецької та Житомирської областях. Про це повідомила пресслужба організації.
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У Житомирській області робота зосереджена на зміцненні потенціалу медпрацівників за допомогою тренінгів та психологічної підтримки.
Дві з трьох мобільних команд у Донецькій області відвідують людей, у яких сімейні лікарі виявили підозру на коронавірус.
"У Мар'їнському районі Донецької області, дві з трьох мобільних команд "Лікарів без кордонів" відвідують людей, у яких сімейні лікарі вже визначили підозру на COVID-19", – йдеться в джерелі.
MSF також забезпечує відстеження контактів, обстеження і лікування вдома пацієнтам з легкими симптомами.
Крім того, організація надає психологічну підтримку через конфіденційну "гарячу лінію", доступну в Мар'їнському та Волноваському районах.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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