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Лікарі б'ють на сполох через жахливий стан Хустської лікарні: фото

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Хустська районна лікарня / Вікіпедія

Мережу облетіли фотографії з Хустської районної лікарні на Закарпатті. Втім, у лікарні не лише бракує умов, а й засобів індивідуального захисту.

У медичному закладі бракує масок, халатів та апаратів штучної вентиляції легень, повідомляє телеграм-канал Teza.

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Заступник по лікувальній роботі цієї Хустської районної лікарні Олександр Нікітін підтвердив, що у лікарні є проблеми.

За його словами, лікарні навіть вдалося знайти спонсорів, щоб придбати все необхідне, але зробити це просто немає де.

В Україні немає масок. І скільки б ви не мали коштів – ви їх не купите, їх просто немає. А апарати ШВЛ можна купити лише під замовлення. А це – кілька місяців чекати,
– розповів Нікітін.

Разом з тим, Нікітін поділився й позитивними новинами. Лікарня має 340 експрес-тестів на коронавірус.


Як виглядає Хустська районна лікарня / Фото: Teza


Пральня Хустської районної лікарні /Фото: Teza

Станом на ранок 26 березня в Україні підтвердили 156 випадків зараження коронавірусом. Серед них 5 летальних та 1 людина одужала. За добу перші випадки інфікування зафіксували у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини Закарпаття Лікарня
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