Лікарі назвали головний міф про жіноче здоров'я

Про жіноче здоров’я існує чимало міфів. На щастя, їх спростовують вчені, дослідження та медики. Нове дослідження свідчить про те, що у головний міф вірить практично кожна дівчина.

Кірстен Карчмер репродуктивний терапевт з Лос-Анджелеса працювала над визначенням того, скільки жінок вірить в те, що ПМС та біль під час менструації – це норма.

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86% вірять, що біль при ПМС – норма

Було опитано понад 4 тисячі жінок, 86% із них зізналися, що вважали передменструальний синдром і біль під час місячних нормальним природним явищем.

Лікарка пояснює, що такі порушення дійсно дуже поширені. Недавнє дослідження говорить про те, що 82% жінок страждають від ПМС і спазмів.

Та це не правда, що вони є нормою.



Слід з'ясувати причину болю при ПМС/Фото: Pixabay

Якщо у жінки наявний будь-який біль чи нестабільний стан, це привід звернутися до гінеколога.

Поки ми говоримо, що емоційний і фізичний біль для жінки є нормою щомісяця, 80 мільйонів будуть продовжувати страждати та вірити, що вони змушені це терпіти,

– говорить лікарка Карчмер.

Як налагодити менструальний цикл

Потурбуватися про якісний сон і його достатню кількість. Гормон, який вважають одним із найважливіших гормонів, які виробляють уві сні, є лептин. Саме він потрібний для стимуляції овуляції та загалом регулювання менструального циклу.

Аби в репродуктивних органах був хороший кровотік. Він сприяє зниженню болю та спазмів. Фізичні вправи поліпшать циркуляцію кисню і кровотік репродуктивних органів.

Займатися спортом. Помірні фізичні навантаження допоможуть врегулювати цикл. Втім надмірні фізичні навантаження можуть навпаки викликати затримку.

Налагодити режим харчування. Якісна їжа потрібна для вироблення енергії. Якість та кількість їжі, яку їсть жінка, безпосередньо визначає якість вашої крові та енергії. Для того, аби цикл був у нормі, організм потребує достатньо кальцію, магнію, вітамінів групи В.

Знизити рівень стресу. Стрес та стресові ситуації є головним ворогом організму.

Він шкодить репродуктивній функції також, адже організм використовує прогестерон для продукування кортизолу – гормону стресу, тим самим відбирає його у репродуктивної системи.