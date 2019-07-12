Лікарі не будуть цього робити: Супрун відреагувала на закон про хімічну кастрацію

11 липня Верховна Рада ухвалила зміни до законодавчих актів та посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо дітей, які не досягли статевої зрілості. Якщо цей закон підпише президент, таким людям будуть проводити примусову хімічну кастрацію.

Очільниця МОЗ вважає, що депутати стали жертвами майстерної передвиборчої маніпуляції. Прийнятий закон зробить Україну першою державою у світі, яка перетворить лікування на покарання.

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Педофілія є психічною хворобою. Її дійсно лікують хімічною кастрацією, але лише в комплексі з іншими методами лікування.

Уляна Супрун “Депутати ж проголосували за те, щоб зробити хімічну кастрацію методом покарання всіх людей, які вчинили злочини сексуального характеру щодо неповнолітніх. Не всі, хто вчиняють такі злочини мають психічну хворобу”.

Дослідження свідчать, що лише половина таких злочинів скоєні педофілами. Тому Україна буде примусово робити хімічну кастрацію людям, без урахування їхнього стану здоров’я.

Уляна Супрун назвала цей закон "абсолютно антигуманним".

Уляна Супрун “За законопроект, який готували експерти та який відповідає міжнародним нормам права, проголосували в першому читанні. Але Ляшко на хвилі передвиборчого популізму просунув в раді закон, який буквально легалізує в країні застосування антигуманних методів з тотальним порушенням будь-яких прав людини”.

За словами Супрун хімічна кастрація має бути частиною лікування, яке має відбуватися гуманно і доповнюватися іншими методами. Якщо цей закон набуде чинності, Україна матиме позови до Європейського суду з прав людини. А відтак, гроші платників податків будуть витрачатися на компенсації ґвалтівникам. Адже вже зараз очевидно, що це буде визнано порушенням прав людини.

Крім того, в законі пропонуються відкриті реєстри. Але сам закон щонайменше не визначає, за якими принципами має працювати цей реєстр. Це ще одна ознака того, що законопроект є дешевим популізмом, а не системним розв'язанням проблеми.

Відкриті реєстри можуть нашкодити самим жертвам сексуального насильства. Адже велика частина випадків сексуального насильства стається в сім’ях. Лише 10% таких злочинів скоюються незнайомими жертві злочинцями. Інша частина випадків трапляються в сім’ї або близькому колі.

Американський досвід свідчить, що матері відмовляються повідомляти про злочини через публічність. Вони бояться, що їхній чоловік чи коханець, який ґвалтує дитину, потрапить до реєстру. Через це злочинці залишаються непокараними.

Уляна Супрун “Сподіваюся, що Президент не підпише цей закон. Бо лікарі не будуть здійснювати антигуманне "лікування", яке суперечить їхній професійній етиці”.

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