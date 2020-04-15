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Лікарі не справляються, – українка про страшні реалії коронавірусу у Великій Британії

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Коронавірус у Великій Британії / Getty images

Велика Британія лише 23 березня ввела загальнонаціональний карантин. Зараз там вже понад 90 тисяч хворих, а стадіони, аеропорти та розважальні центри перетворюють на лікарні через нестачу місць.

Велика Британія довгий час не хотіла вводити карантин, а виробити імунітет у британців, однак, в них це не дуже добре вийшло. Про це в ефірі 24 каналу розповіла українка Ганна Вайтекус, яка проживає в англійському місті Колчестер.

До слова Як коронавірус перетворив культові споруди на лікарні та морги

"Аналітики побоюються, що Лондон незабаром стане центром розповсюдження коронавірусу. Британські лікарні не справляються з великою кількістю хворих. В лікарнях немає місць, і саме завдяки стадіонам і аеропортам вони хочуть якось вийти зі ситуації", – пояснила вона.

У Британії трохи по-іншому підносили інформацію про коронавірус загалом. Нам розповідали, що є така інфекція у Китаї і невідомо чи вона дійде до нас, але навіть якщо дійде, то нічого страшного – ми помиємо руки і в нас хороша медицина,
– наголосила Ганна Вайтекус.

Вона додала, що влада прямо заявляла, що введення карантину британська економіка не витримає. Нині карантин обходиться країні у майже 3 мільярди доларів щодня. Серйозно панікувати люди почали, коли на COVID-19 захворіли принц Чарльз та прем'єр Борис Джонсон.

Українка про коронавірус у Великій Британії: дивіться відео

Важливість карантину
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

Автор: Юлія Гілей
Теги: Лікування Медицина Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Борис Джонсон Велика Британія
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