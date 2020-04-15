Лікарі не справляються, – українка про страшні реалії коронавірусу у Великій Британії
Велика Британія лише 23 березня ввела загальнонаціональний карантин. Зараз там вже понад 90 тисяч хворих, а стадіони, аеропорти та розважальні центри перетворюють на лікарні через нестачу місць.
Велика Британія довгий час не хотіла вводити карантин, а виробити імунітет у британців, однак, в них це не дуже добре вийшло. Про це в ефірі 24 каналу розповіла українка Ганна Вайтекус, яка проживає в англійському місті Колчестер.
До слова Як коронавірус перетворив культові споруди на лікарні та морги
"Аналітики побоюються, що Лондон незабаром стане центром розповсюдження коронавірусу. Британські лікарні не справляються з великою кількістю хворих. В лікарнях немає місць, і саме завдяки стадіонам і аеропортам вони хочуть якось вийти зі ситуації", – пояснила вона.
У Британії трохи по-іншому підносили інформацію про коронавірус загалом. Нам розповідали, що є така інфекція у Китаї і невідомо чи вона дійде до нас, але навіть якщо дійде, то нічого страшного – ми помиємо руки і в нас хороша медицина,
– наголосила Ганна Вайтекус.
Вона додала, що влада прямо заявляла, що введення карантину британська економіка не витримає. Нині карантин обходиться країні у майже 3 мільярди доларів щодня. Серйозно панікувати люди почали, коли на COVID-19 захворіли принц Чарльз та прем'єр Борис Джонсон.
Українка про коронавірус у Великій Британії: дивіться відео
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