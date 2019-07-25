Лікарі просять Зеленського продовжити медичну реформу: петиція

1772 Читать новость на русском
Петиція за продовження медичної реформи
Петиція за продовження медичної реформи / pixabay.com

Прогресивні українські сімейні лікарі з ГО "Академія Сімейної Медицини України" просять Президента Володимира Зеленського продовжити медичну реформу.

У тексті петиції лікарі наголошують, що за декілька років відчули позитивні зміни, які відбулися у медзакладах, де працюють сімейні лікарі, терапевти й педіатри.

Читайте також: Чи скасують медичну реформу після парламентських виборів?

Вони наводять 8 аргументів, чому реформа має продовжитись:

1. Люди можуть вільно обрати свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра, без прив'язки до місця реєстрації;

2 Запрацював принцип "гроші йдуть за пацієнтом" - медичні заклади отримують оплати за надані медичні послуги за прямими договорами з Національною службою здоров‘я України;

3. У лікарів, які працюють у приватних практиках, вперше з’явилася можливість отримувати оплати за обслуговування населення з Державного бюджету;

4. Третій рік працює програма відшкодування вартості ліків від хронічних захворювань "Доступні ліки", з цієї весни програма перейшла на електронні рецепти і прямі оплати аптекам за договорами з Національною службою здоров‘я;

5. Люди отримали чіткий пакет медичних послуг, який гарантовано буде оплачений з Державного бюджету;

6. Відбулася комп’ютеризація медзакладів, де працюють сімейні лікарі, терапевти й педіатри;

7. Нова модель фінансування і стимули для медиків дозволяють підвищувати сервіс і якість медичних послуг для людей у медзакладах;

8. Змінюються умови навчання та розвитку лікарів.

 
Академія Сімейної Медицини України
“За визнанням ВООЗ, в країнах з міцною сімейною медициною забезпечуються кращі доступність та якість медичної допомоги. Такі системи дешевші, а пацієнти більше задоволені. Тому ми переконані, що вибраний напрямок в трансформації медицини України має бути продовжений для примноження напрацьованих позитивних змін”.

Проголосувати за петицію можна тут

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Померла "Міс Європа-2014" та блогер Діяна Мілойковіч: відома причина
25 липня
7350
Теги: Володимир Зеленський Медицина Медична реформа Здоров'я Лікування Новини Здоров'я
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
20 липня 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
7766
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
8096
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 16480
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
7 липня 09:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 2954
Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
6 липня 08:49 Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
Настя Сукач 4333
Новини
Більше новин
Залиште відгук