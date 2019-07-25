Лікарі просять Зеленського продовжити медичну реформу: петиція

Прогресивні українські сімейні лікарі з ГО "Академія Сімейної Медицини України" просять Президента Володимира Зеленського продовжити медичну реформу.

У тексті петиції лікарі наголошують, що за декілька років відчули позитивні зміни, які відбулися у медзакладах, де працюють сімейні лікарі, терапевти й педіатри.

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Вони наводять 8 аргументів, чому реформа має продовжитись:

1. Люди можуть вільно обрати свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра, без прив'язки до місця реєстрації;

2 Запрацював принцип "гроші йдуть за пацієнтом" - медичні заклади отримують оплати за надані медичні послуги за прямими договорами з Національною службою здоров‘я України;

3. У лікарів, які працюють у приватних практиках, вперше з’явилася можливість отримувати оплати за обслуговування населення з Державного бюджету;

4. Третій рік працює програма відшкодування вартості ліків від хронічних захворювань "Доступні ліки", з цієї весни програма перейшла на електронні рецепти і прямі оплати аптекам за договорами з Національною службою здоров‘я;

5. Люди отримали чіткий пакет медичних послуг, який гарантовано буде оплачений з Державного бюджету;

6. Відбулася комп’ютеризація медзакладів, де працюють сімейні лікарі, терапевти й педіатри;

7. Нова модель фінансування і стимули для медиків дозволяють підвищувати сервіс і якість медичних послуг для людей у медзакладах;

8. Змінюються умови навчання та розвитку лікарів.

Академія Сімейної Медицини України “За визнанням ВООЗ, в країнах з міцною сімейною медициною забезпечуються кращі доступність та якість медичної допомоги. Такі системи дешевші, а пацієнти більше задоволені. Тому ми переконані, що вибраний напрямок в трансформації медицини України має бути продовжений для примноження напрацьованих позитивних змін”.

Проголосувати за петицію можна тут.

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