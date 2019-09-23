Лікарі рекомендують не закликати жінок до грудного вигодовування

Грудне молоко важливе для здоров’я дитини. Також це найпростіший спосіб для мами запевнитись, що дитина буде ситою і спокійною. Але далеко не всі мами можуть забезпечити дітей грудним молоком настільки, наскільки рекомендують фахівці, а це може мати погані наслідки й вплив на психічне здоров’я матері.

Більшість світових медичних асоціацій мають інструкцію, яка рекомендує годувати дітей грудним молоком мінімум пів року.

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Але в реальному житті не усі мами можуть годувати грудьми протягом цього часу. Часто, діти у віці 3 місяців вже перебувають на штучному вигодовуванні.

Такий факт не може не тиснути на мам, які чують докори від лікарів чи родичів, які посилаються на норми.

У жінок може не бути молока зовсім, або недостатня кількість молока, аби нагодувати дитину з кількох причин. І спроба відповідати нормі може тільки погіршити емоційне здоров’я жінки.

Експерти все частіше стають на захист мам, говорячи про наслідки тиску на жінок.

В недавньому дослідженні, опублікованому в журналі "Догляд за жіночим здоров’ям", спеціалісти закликали зробити додаткове дослідження материнського стресу, пов’язаного не лише з грудним вигодовуванням, але й з тиском, який отримують мами внаслідок того, що відчувають обов’язок і необхідність грудного вигодовування.

Всупереч тому, що заведено вважати, що грудне вигодовування краще, насправді в багатьох рекомендаціях суспільної охорони здоров’я це питання займає особливе місце. Американський коледж акушерів-гінекологів, наприклад, у своїх рекомендація щодо підтримки мам говорить, що жінки, які не можуть годувати грудьми, часто відчувають переживання, а тому їх стан варто тримати під контролем спеціалістів.

Однак, навіть в Штатах цій проблемі все ще не вдається виділити достатньо уваги та спеціалісти рекомендують переглянути деякі норми спілкування медичного персоналу з мамами.