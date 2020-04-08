Лікарі розповіли про стан здоров'я Бориса Джонсона: деталі
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Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, який інфікувався коронавірусом, ще перебуває у палаті інтенсивної терапії. Водночас стан його здоров'я наразі стабілізувався.
Про це в ефірі британської телерадіокорпорації BBC повідомив міністр охорони здоров'я Великої Британії Едвард Аргар.
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За його словами, Борис Джонсон другу ніч провів у палаті інтенсивної терапії, його стан – стабільний.
Він також додав, що глава британського уряду почуває себе задовільно і перебуває у гарному настрої.
Що відомо про коронавірус у Бориса Джонсона
- Про те, що Борис Джонсон інфікувався коронавірусом стало відомо 27 березня. Втім, він залишався вдома, виконував свої прем'єрські обов'язки та навіть записав декілька відеозвернень до народу. Під час них він розповідав, що почувається добре, проте скаржився на гарячку.
- Політику стало гірше на 10 день після виявлення у нього інфекції. Ніч проти 7 квітня він провів у реанімації, але підключати його до апарату штучної вентиляції легень поки не було потреби.
- Водночас МОЗ Великої Британії спростував наявність у Джонсона пневмонії.
- Британські ЗМІ додають, що Джонсону в лікарні проводили аналізи та обстеження. Спершу повідомлялося, що йому мають провести штучну вентиляцію легень, але потреби в цьому так і не було.
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