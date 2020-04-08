Лікарі розповіли про стан здоров'я Бориса Джонсона: деталі

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, який інфікувався коронавірусом, ще перебуває у палаті інтенсивної терапії. Водночас стан його здоров'я наразі стабілізувався.

Про це в ефірі британської телерадіокорпорації BBC повідомив міністр охорони здоров'я Великої Британії Едвард Аргар.

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За його словами, Борис Джонсон другу ніч провів у палаті інтенсивної терапії, його стан – стабільний.

Він також додав, що глава британського уряду почуває себе задовільно і перебуває у гарному настрої.

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