Лікарі в Україні забезпечені медзасобами на чотири тижні наперед, – Офіс Президента

Україна пройшла кризовий етап з постачання медичних засобів, а лікарі захищені на чотири тижні наперед.

Про це повідомив Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, пише Офіс Президента.

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Ми пройшли кризовий етап. Лікарі зараз захищені на чотири тижні наперед. З’являються одиничні відео. Але це – не через те, що не постачається продукція. Можливо, є якась внутрішньологістична проблема в Україні. Але ми привезли й забезпечили всіх лікарів. Ми пройшли цю кризу – це було наше основне завдання,

– сказав Кирило Тимошенко.

Протягом квітня держава забезпечила доставку в Україну 1,3 мільйона спеціальних респіраторів, понад 200 тисяч одноразових костюмів, а також 250 тисяч ПЛР-тестів з Китаю та Південної Кореї.

За його Тимошенка, цього вдалося досягти завдяки злагодженій роботі Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 при Офісі Президента України. Її довелося створити півтора місяця тому в умовах фактичної відсутності засобів захисту в українських лікарнях.

"З такою ситуацією зіткнулася не лише Україна. В усіх європейських державах не вистачало засобів захисту", – додав він.

Заступник керівника Офісу Президента розповів, що на першому етапі Україна законтрактувала доставку з Китаю необхідних засобів захисту для лікарів. Однак це були одноразові поставки. Згодом було налагоджено так званий повітряний міст, що дало змогу завозити медзасоби на постійній основі.

Перший вид таких вантажів – це гуманітарна допомога для України, яка закуповувалася за кошти українського бізнесу зі спеціальних фондів. Другий – це засоби захисту, які купував бізнес як гуманітарну допомогу для регіонів свого базування. Третій вид – товар, який постачали за комерційними запитами, зокрема від аптечних мереж та ритейлерів.

Також, як зазначив Тимошенко, держава перенаправляла запити в авіакомпанії, з якими бізнес мав комерційні відносини. Натомість одним із прохань держави до авіакомпаній стало надання бізнесу максимально низької вартості перевезення, щоб наповнити ринок масками.

Згадайте, скільки місяць тому коштували маски – 20-25 гривень. Сьогодні ціна – від восьми до 11 гривень за маску. Ціна зменшилася вдвічі. Чому? Тому що ми дали можливість швидко, активно наповнювати ринок. Він наповнився – ціна почала падати,

– повідомив заступник керівника Офісу Президента.

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