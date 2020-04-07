Лікарі відмовляються тестувати на коронавірус хворих українців: відео

У Міністерстві охорони здоров'я постійно радять звертатися до свого сімейного лікаря за перших симптомів COVID-19. Втім, трапляються випадки, коли хворим з відповідними симптомами не роблять тест на коронавірус та відмовляють у госпіталізації.

Після спілкування з сусідами, які повернулися з Італії, у 61-річного Івана почався кашель та підвищилась температура. Вже через тиждень в кареті швидкої допомоги він помер від вірусної пневмонії.

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Його зять Дмитро розповів, що чоловік був би ще досі живий, якби його своєчасно госпіталізували в лікарню та провели тест на коронавірус.

Вони поговорили з сімейним лікарем, вона його протестувала телефоном: "Просто залишайтеся вдома і пийте більше рідини". Батьки зателефонували в 103, але їм там відповіли, що не можуть госпіталізувати, якщо ви самі ледве не при смерті,

– повідомив Дмитро Соболь.

До інфекційної лікарні 61-річний Іван зміг потрапити лише через знайомих. Там чоловіка прослухали, і без рентгену чи будь-яких додаткових аналізів сказали, що він здоровий та відправили додому.

Втім, через декілька днів стан його погіршився. Карета швидкої не встигла довезти чоловіка до лікарні.

"Йому був потрібний апарат ШВЛ, однак ніхто не підключив до нього. Його ніхто не встановив, персонал не знав про наявність. Тобто, медсестри не знали, що він є такий, взагалі", – наголосив Дмитро Соболь.



61-річний Іван, який помер від вірусної пневмонії / Скриншот з відео

Журналісти 24 каналу намагалися поспілкуватися з їхнім сімейним лікарем та медиками інфекційної лікарні. Однак на зв'язок ніхто з них так і не вийшов.

У Білоцерківській інфекційній лікарні місцеві лікарі відмовилися госпіталізувати хворого на коронавірус, оскільки в нього не було місцевої реєстрації.

Це є порушенням. Попри те, де прописаний громадянин України, йому має надаватися як звичайна медична допомога, так і екстрена,

– зазначив медичний експерт Іван Сорока.

За словами експертів, лікарі мають належним чином оглядати хворих пацієнтів. При перших симптомах коронавірусу, проводити їм тести та завчасно направляти у стаціонар. Адже пневмонія може прогресувати в організмі людини навіть при невисокій температурі.

Кожен такий випадок повинен розглядатися, як мінімум, експертними комісіями при державних адміністраціях, а також при Національній службі України, яка контрактувала сімейних лікарів, і зобов'язала їх надавати ту чи іншу медичну допомогу,

– повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

На думку медичного експерта Івана Сороки, якщо з тієї чи іншої причини лікар або екстрена медична служба вам відмовили, то потрібно зателефонувати або на гарячу лінію МОЗ, або на гарячу лінію національної служби здоров'я. Всі ці номери є на сайтах.

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Лікуватися вдома можна лише після здачі всіх необхідних аналізів, а також під суворим наглядом спеціаліста. І якщо самопочуття погіршується, варто негайно телефонувати на гарячу лінію, та просити про госпіталізацію. Але в жодному разі не можна займатися самолікуванням.