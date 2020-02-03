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Лікарі вперше детально описали рідкісний синдром Арлекіна: фото

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Синдром Арлекіна / pinterest

У Нідерландах лікарі розповіли про випадок синдрому Арлекіна у новонародженого хлопчика. Під час синдрому Арлекіна у людини червоніє та пітніє лише одна сторона тіла.

Немовля народилось раніше терміну з патологіями серця і легенів, а синдром Арлекіна проявився на третьому дні життя, повідомляє The New England Journal of Medicine.

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Синдром Арлекіна – що це?
Синдром Арлекіна – це асиметричне почервоніння тіла. У той час, як на одній половині тіла (правій або лівій – неважливо) з'являються всі ознаки еритеми (почервоніння, іноді краплі поту), друга частина тіла залишається незмінною.
Цей стан вважають безпечним, він не потребує лікування та не призводить до жодних негативних наслідків зі здоров'ям. Втім фахівці досі не мають пояснення про виникнення цього синдрому. 

Фахівці схиляються до думки, що асиметричне почервоніння пов'язане з симпатичною нервовою системою. Це частина периферичної нервової системи, яка відповідає за стрес-реакцію й вірогідно, що різні половини цієї системи при синдромі Арлекіна працюють по-різному. Лікарі вважають, що причиною синдрому стає саме та половина тіла, у якої немає стрес-реакції. 


Синдром Арлекіна у новонародженого хлопчика / nejm.org

Лікарі з Софіївської дитячої лікарні в Роттердамі описали розвиток синдрому Арлекіна у новонародженого. Немовля народилося раніше терміну – на 35 тижні вагітності матері. 

На третьому дні життя на правій частині тіла дитини з'явилася виражена еритема, а ліва залишилася блідою. Втім всі фізіологічні параметри залишились незмінними, враховуючи дихання та кровообіг. Через це лікарі не вживали жодних заходів, й буквально через кілька хвилин синдром Арлекіна раптово зник. 

Медики припускають, що нерівномірне забарвлення шкіри виникнути побічний ефект через терапію, однак це достеменно невідомо. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Діти
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