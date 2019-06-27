Лікарі врятували дівчинку, серце якої не билося шість днів

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Лікарі врятували дівчинку, серце якої не билося шість днів
Лікарі врятували дівчинку, серце якої не билося шість днів / foreignpolicy.com

Китайським лікарям в місті Шанхай вдалося врятувати 10-річну дівчинку, серце якої не билося шість днів.

Дівчинка потрапила до лікарні Shanghai Children's Medical Center в кінці травня 2019 року зі скаргами на нудоту, ускладнене дихання, болі в області грудей і високу температуру, пише AsiaOne.

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У неї знайшли смертельно небезпечне запалення серця — гострий кардит (запалення оболонок серця).

Дівчинку помістили у відділення інтенсивної терапії та зробили екстракорпоральну мембранну оксигенацію (ЕКМО).

 
ЕКМО – що це?
Це екстрене насичення крові киснем.

Обладнання, що використовується для ЕКМО, протягом 6 днів забезпечувало підтримку життя пацієнтки. Всі ці шість днів лікарям ніяк не вдавалося запустити серце дівчинки, а її стан стрімко погіршувався.

Лікарі порадилися з фахівцями з трансплантації серця, і вирішили, що лише пересадка може врятувати дівчинці життя.

У червні знайшли донорське серце.

Операція з пересадки серця, яка тривала дві години, пройшла успішно. Наразі стан дівчинки медики оцінюють як стабільний, вона поступово відновлюється.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Китай Серцево-судинні захворювання
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