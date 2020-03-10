Лікарі з Китаю заявили, що люди з гіпертонією частіше помирають від коронавірусу

У пацієнтів з гіпертонічною хворобою високий ризик померти від коронавірусу. Про це заявив головний лікар з відділення інтенсивної терапії, який з середини січня лікував критично хворих пацієнтів у Китаї.

Попри те, що офіційно опублікованих досліджень на цю тему поки що немає, лікарі з Уханя помітили, що пацієнти з гіпертонією частіше потрапляють у критичний стан та помирають, повідомляє Bloomerg.

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Зі 170 пацієнтів в Ухані, що у січні першими померли від коронавірусу, приблизно у половини була гіпертонія.

Директор відділення інтенсивної терапії пекінської лікарні Дю Бін пояснив ЗМІ, що це дуже високий показник. До слова, Дю Бін є членом команди найкращих китайських лікарів, яку відправили до Уханя два місці тому, аби вони допомогли у лікуванні пацієнтів.

З того, що мені розповіли інші лікарі, і з даних, які я бачу – серед усіх основних захворювань саме гіпертонія є ключовим фактором небезпеки,

– заявив Дю Бін.

Він наголосив на тому, що вивчення перебігу хвороби та виявлення людей, які мають найбільший ризик смертності від коронавірусу мають вирішальне значення.

Ми будемо стежити за старими людьми та тими, хто має високий кров’яний тиск. Вони є ключовим фокусом,

– додав лікар.

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Основне про Covid-19

Станом на 10 березня китайським коронавірусом заразилося 114 452 людей, з яких понад 4 тисячі померли. Втім, є і хороші новини, адже одужали 62 тисячі осіб.

Коронавірус поширився на усі європейські країни, й тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зареєстрували в Італії – захворіли понад 9 тисяч людей.

У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Нині не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував Італією. Його лікують згідно з протоколами ВООЗ.



Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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