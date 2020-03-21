Лікарі зможуть робити тести на коронавірус у пацієнтів вдома

У разі потреби і масового поширення Covid-2019 лікарі матимуть змогу проводити тести, не перевозячи їх до лабораторій. Таким чином і самим пацієнтам не доведеться їхати до лікарні.

Для цього Міністерство охорони здоров'я організує посилення мобільних груп лікарів. Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.

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Як показує досвід країн, у яких наразі вирує коронавірус, 80% пацієнтів перенесуть цю недугу з легкими симптомами. Саме тому їх непотрібно буде шпиталізовувати до лікарень.

У медичні заклади доставлятимуть осіб, які потребують реанімаційних заходів та інтенсивної терапії.

Загалом в Україні станом на 21 березня підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом. Троє осіб, в яких виявили Covid-2019, померли. Найбільше хворих на Буковині – 25 осіб, одному пацієнту звідти вже вдалося одужати.



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