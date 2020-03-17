Лікарі змушені обирати, кого рятувати: шокуючі деталі про коронавірус в Ломбардії

Італія найбільше серед країн Європи постараждала від спалаху коронавірусу. В Ломбардії – регіоні, у якому зафіксовано найбільшу кількість хворих – лікарям доводиться обирати, кого з пацієнтів рятувати.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів російський блогер та журналіст Андрій Мальгін, який живе в Італії.

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За його словами, можливості для реанімації пацієнтів у Ломбардії вичерпані. Зараз там приблизно 800 людей потребують підключення до апаратів штучної вентиляції легень, тож саме їх і не вистачає.

Що відомо про коронавірус в Італії?Серед всіх європейських країн саме Італія найбільше постраждала від спалаху коронавірусу. За офіційними даними, держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом його поширення. Станом на 16 березня у країні зафіксовано 24 747 випадків захворювання, понад 1000 осіб померли.



Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша. Італія стала першою країною у світі, яка через коронавірус ввела обмеження на території усієї країни.

"На професійному форумі лікарі-реаніматологи обговорювали, як поводитися у випадку, якщо, наприклад, є певна кількість хворих у тяжкому стані, а апаратів на всіх не вистачає. Інструкція, яка діє в Італії, вимагає обслуговувати їх у порядку звернення. Тобто ті, хто звернуться до медиків пізніше, мають менше шансів вижити. Адже апарат потрібно підключати терміново, вірус діє на легені", – наголосив журналіст.

Після обговорення вони ухвалили рішення, що попри інструкцію, розв'язуватимуть цю етичну проблему в такий спосіб: дивитимуться, якщо пацієнт молодший – значить у нього все життя попереду і його треба рятувати,

– зазначив Мальгін.

Й підкреслив, що шанси вижити у всіх більш-менш однакові. А загалом за весь період поширення коронавірусу в Ломбардії до медичних закладів потрапили приблизно 1100 осіб тяжкохворих – саме в реанімацію. Натомість виписали з лікарень всього понад 100 людей.

Важливо! Українцям, яких спецрейсом привезли до України з Італії, просто в аеропорту "Бориспіль" провели експрес-тест на COVID-19. Усі 123 людини мають негативний результат тесту: тобто, ні у кого коронавірусу не виявлено.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу