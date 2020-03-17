24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Лікарі змушені обирати, кого рятувати: шокуючі деталі про коронавірус в Ломбардії

- Читать новость на русском

Італія найбільше серед країн Європи постараждала від спалаху коронавірусу. В Ломбардії – регіоні, у якому зафіксовано найбільшу кількість хворих – лікарям доводиться обирати, кого з пацієнтів рятувати.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів російський блогер та журналіст Андрій Мальгін, який живе в Італії.

Зверніть увагу Коронавірус убив більше людей за межами Китаю, ніж у Піднебесній, – ВООЗ

За його словами, можливості для реанімації пацієнтів у Ломбардії вичерпані. Зараз там приблизно 800 людей потребують підключення до апаратів штучної вентиляції легень, тож саме їх і не вистачає.

Що відомо про коронавірус в Італії?Серед всіх європейських країн саме Італія найбільше постраждала від спалаху коронавірусу. За офіційними даними, держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом його поширення. Станом на 16 березня у країні зафіксовано 24 747 випадків захворювання, понад 1000 осіб померли.

Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша. Італія стала першою країною у світі, яка через коронавірус ввела обмеження на території усієї країни.

"На професійному форумі лікарі-реаніматологи обговорювали, як поводитися у випадку, якщо, наприклад, є певна кількість хворих у тяжкому стані, а апаратів на всіх не вистачає. Інструкція, яка діє в Італії, вимагає обслуговувати їх у порядку звернення. Тобто ті, хто звернуться до медиків пізніше, мають менше шансів вижити. Адже апарат потрібно підключати терміново, вірус діє на легені", – наголосив журналіст.

Після обговорення вони ухвалили рішення, що попри інструкцію, розв'язуватимуть цю етичну проблему в такий спосіб: дивитимуться, якщо пацієнт молодший – значить у нього все життя попереду і його треба рятувати,
– зазначив Мальгін.

Й підкреслив, що шанси вижити у всіх більш-менш однакові. А загалом за весь період поширення коронавірусу в Ломбардії до медичних закладів потрапили приблизно 1100 осіб тяжкохворих – саме в реанімацію. Натомість виписали з лікарень всього понад 100 людей.

Важливо! Українцям, яких спецрейсом привезли до України з Італії, просто в аеропорту "Бориспіль" провели експрес-тест на COVID-19. Усі 123 людини мають негативний результат тесту: тобто, ні у кого коронавірусу не виявлено.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

У Чернівцях померла жінка, яку госпіталізували із підозрою на коронавірус
16 березня
Автор: Ірина Буртик
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Лікування Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
16 березня 12:01 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
14 березня 17:17 Пандемія коронавірусу: поради для тих, хто повернуся з-за кордону
Анастасія Кушпіт
14 березня 06:25 Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція
Анастасія Лукашевська
13 березня 17:10 Як зберігати здоровий сон: поради спеціаліста
Юлія Девда
13 березня 12:15 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
Новини
Більше новин
Залиште відгук