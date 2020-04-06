Лікарів почаївської лікарні та сам заклад закрили на обсервацію: куди звертатися місцевим
У Почаївській лікарні наразі перебувають лише медики – заклад закрили на обсервацію через те, що у понад 30 медиків підозрюють коронавірус, у чотирьох медсестер вже підтвердили діагноз.
Зараз у районній лікарні перебувають медики на обсервації, які контактували з дівчиною з підтвердженим діагнозом COVID-19. Місцевих до лікарні наразі не доставляють. Про це повідомили місцеві ЗМІ.
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Зокрема, заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич зазначив, що людей, яких мають госпіталізувати, везуть в терапію районної комунальної лікарні, відтак, жителі міста без медичної допомоги не залишились.
В лікарні також запевнили, що наразі ситуація під контролем. Засобів захисту, медикаментів та експрес-тестів для визначення коронавірусу достатньо. Однак апаратів штучного дихання у лікарні всього два.
Крім того, людей з діагнозом коронавірусної інфекції будуть госпіталізовувати в Почаївську районну комунальну лікарню, але людей з іншими хворобами – ні.
Наразі в лікарні є двоє пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 – це молодший медичний персонал. Ще двоє вдома, під наглядом сімейних лікарів. Стан пацієнтів задовільний. Решта перебувають на самоізоляції. У лікарні це 13 осіб чекають закінчення періоду обсервації. Наразі на обсервації перебуває 27 людей.
Загалом у лікарні працює 166 людей.
COVID-19 діагностували вже у 168 осіб в Тернопільській області. На жаль, від початку пандемії у регіоні померли троє осіб: 68-річний житель Монастирського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний священник із Заліщиків.
Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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