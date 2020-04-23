Лікарів, що працюють з хворими на коронавірус, тестуватимуть щоп'ять днів, – Степанов

У МОЗ мають намір видати наказ щодо зміни алгоритму тестування на COVID-19. Це зроблять для того, аби зменшити кількість медпрацівників, хворих на короронавірус.

Майже 20% від загальної кількості хворих на коронавірус – медичні працівники. Це забагато, вважає очільник МОЗ Максим Степанов. Про це Степанов розповів в інтерв'ю "Українській правді".

До теми В Україні понад тисяча медпрацівників захворіли на коронавірус

Як зазначив міністр, в Україні відсоток летальності – 2,6%. У Великобританії, Франції, Іспанії – понад 10%.

Наша система охорони здоров'я повністю здатна контролювати коронавірусну хворобу і не допускати якихось піків. Але у той же самий час ми не бачимо зменшення хворих, кожного дня є летальні випадки. Тобто очевидно, що цю війну ми не виграли, і нам потрібно далі продовжувати нашу тактику, розширюючи наші можливості,

– розповів Степанов.

Під розширенням можливостей Степанов мав на увазі зміну алгоритму тестування на COVID-19, аби зменшити кількість хворих серед медиків. Для цього працівників лікарень тестуватимуть кожних 5 днів.

За інформацією МОЗ за два тижні кількість тестувань ПЛР збільшили з 709 на добу до 4,5 – 5 тисяч. Кількість хворих від загальної кількості протестованих – від 7 до 11%.

Станом на 23 квітня в Україні на коронавірус захворіли 7 170 людей, 187 випадків – летальні, 504 людини одужали. Серед інфікованих COVID-19 – 1 368 медпрацівників.



Чим відрізняються тести на коронавірус? / Інфографіка 24 каналу