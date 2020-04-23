24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Лікарів, що працюють з хворими на коронавірус, тестуватимуть щоп'ять днів, – Степанов

-
МОЗ пропонує змінити алгоритм тестування / Zahid.net

У МОЗ мають намір видати наказ щодо зміни алгоритму тестування на COVID-19. Це зроблять для того, аби зменшити кількість медпрацівників, хворих на короронавірус.

Майже 20% від загальної кількості хворих на коронавірус – медичні працівники. Це забагато, вважає очільник МОЗ Максим Степанов. Про це Степанов розповів в інтерв'ю "Українській правді".

До теми В Україні понад тисяча медпрацівників захворіли на коронавірус

Як зазначив міністр, в Україні відсоток летальності – 2,6%. У Великобританії, Франції, Іспанії – понад 10%.

Наша система охорони здоров'я повністю здатна контролювати коронавірусну хворобу і не допускати якихось піків. Але у той же самий час ми не бачимо зменшення хворих, кожного дня є летальні випадки. Тобто очевидно, що цю війну ми не виграли, і нам потрібно далі продовжувати нашу тактику, розширюючи наші можливості,
– розповів Степанов.

Під розширенням можливостей Степанов мав на увазі зміну алгоритму тестування на COVID-19, аби зменшити кількість хворих серед медиків. Для цього працівників лікарень тестуватимуть кожних 5 днів.

За інформацією МОЗ за два тижні кількість тестувань ПЛР збільшили з 709 на добу до 4,5 – 5 тисяч. Кількість хворих від загальної кількості протестованих – від 7 до 11%.

Станом на 23 квітня в Україні на коронавірус захворіли 7 170 людей, 187 випадків – летальні, 504 людини одужали. Серед інфікованих COVID-19 – 1 368 медпрацівників.


Чим відрізняються тести на коронавірус? / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Медицина Коронавірус в Україні Новини України Максим Степанов Лікарня Тести на коронавірус
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:01 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
21 квітня 06:41 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
18 квітня 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин