Лікарка Хмельницького госпіталю, у якої діагностували коронавірус, одужала
У Збройних силах України зафіксували перший випадок одужання він коронавірусу. Вилікувалася військова лікарка Хмельницького військового шпиталю, у якої 2 квітня діагностували COVID-19.
Про випадок одужання від коронавірусної інфекції повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.
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Лікарка Хмельницького військового шпиталю, у якої 2 квітня методом ПЛР діагностували COVID-19, одужала,
– йдеться у повідомленні.
За словами начальника військового госпіталю Сергія Мельника, два останні лабораторні ПЛР-тести дали негативний результат.
Загалом лікування проходило без особливих ускладнень. Лікарку виписали з Хмельницької інфекційної лікарні 10 квітня. Впродовж двох тижнів вона перебуватиме вдома на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря.
До слова, тести у лікарів і медсестер госпіталю, які контактували з жінкою, були негативними. Усі 17 медиків шпиталю, які раніше перебували на самоізоляції, повернулися до роботи. Госпіталь працює в посиленому протиепідемічному режимі.
Коронавірус у Збройних силах: основне
- Станом на 11 квітня У ЗСУ зареєстрували 10 випадків захворювання на коронавірус.
- На жаль одна людина померла.
- За добу зафіксували три нових випадки COVID-19: два у Мелітополі та один у Вінниці.
Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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