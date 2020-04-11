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Лікарка Хмельницького госпіталю, у якої діагностували коронавірус, одужала

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Військова лікарка одужала від коронавірусу / glavcom.ua

У Збройних силах України зафіксували перший випадок одужання він коронавірусу. Вилікувалася військова лікарка Хмельницького військового шпиталю, у якої 2 квітня діагностували COVID-19.

Про випадок одужання від коронавірусної інфекції повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

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Лікарка Хмельницького військового шпиталю, у якої 2 квітня методом ПЛР діагностували COVID-19, одужала,
– йдеться у повідомленні.

За словами начальника військового госпіталю Сергія Мельника, два останні лабораторні ПЛР-тести дали негативний результат.

Загалом лікування проходило без особливих ускладнень. Лікарку виписали з Хмельницької інфекційної лікарні 10 квітня. Впродовж двох тижнів вона перебуватиме вдома на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря.

До слова, тести у лікарів і медсестер госпіталю, які контактували з жінкою, були негативними. Усі 17 медиків шпиталю, які раніше перебували на самоізоляції, повернулися до роботи. Госпіталь працює в посиленому протиепідемічному режимі.

Коронавірус у Збройних силах: основне

  • Станом на 11 квітня У ЗСУ зареєстрували 10 випадків захворювання на коронавірус.
  • На жаль одна людина померла.
  • За добу зафіксували три нових випадки COVID-19: два у Мелітополі та один у Вінниці.


Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Хмельницького Збройні сили України Лікування
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