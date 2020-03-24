Лікарка розповіла, чому діти рідше хворіють на коронавірус, ніж дорослі

В Україні вже 97 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Більшість з них – люди старшого віку. Чому діти хворіють на недугу рідше та при яких симптомах варто бити на сполох – в ефірі 24 каналу розповіла лікарка медичного центру "Педіатрія з любов'ю" Анастасія Бикова-Шелевицька.

Вона зазначила, що у дітей частіше відбувається легкий перебіг хвороби або середньої важкості.

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Бикова-Шелевицька пояснила, що діти менше хворіють на коронавірус, адже у них інша структура дитячих легень, є деякі відмінності.

Анастасія Бикова-Шелевицька,

лікар-педіатр "У дорослому віці збільшується кількість ангіотензин-перетворюючого ферменту, який допомагає вірусу увійти в легені та організм. У дітей цього ферменту набагато менше, ніж у людей старшого віку"

Вона розвіяла міф про те, що діти, які перехворіють на коронавірус матимуть сильніший імунітет.

"Нам ще не відомо, як формується імунітет після того, як людина перехворіє цією хворобою. Тому думати про те, що це укріпить його – взагалі хибно", – додала Бикова-Шелевицька.

За її словами, в інформаційному просторі поширюється інформація, що коронавірус страшний лише людям старшого віку, а молодим – ні.

Лікар-педіатр "Рідше – не означає, що вони не хворіють. Вони можуть теж серйозно переносити захворювання. Тому варто дотримуватись обмежувальних заходів не лише для того, щоб захистити бабусь чи дідусів, але й дитину в тому числі"

Також вона заявила, що у групі ризику діти з різними хронічними хворобами:

нирок;

серця;

вроджених вад дихальної системи;

бронхіальної астми тощо.

Коли варто звертатись до лікаря

За словами лікарки, варто вміти розрізняти симптоми та не викликати швидку допомогу, якщо для цього немає суттєвих причин.

Якщо в дитини не вище 39 градусів і немає сухого кашлю. Перший крок – зв'язатись зі своїм сімейним лікарем, – зазначила Бикова-Шелевицька.

Оглянувши дитину, лікар визначить, яке саме лікування потрібне вашій дитині. До швидкої допомоги варто звертатись лише тоді, коли у дитини проявляються симптоми, які можуть серйозно загрожувати її життю – задишка, дуже висока температура чи сильний сухий кашель.



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