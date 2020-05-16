Лікарні не повідомили про половину випадків захворювання на COVID-19 серед медиків

Керівники медичних закладів не повідомляють Державну службу з питань праці про усі випадки захворювання COVID-19 серед лікарів. Ба більше – вони приховують відомості про хворобу у половині таких випадків.

Про випадки захворювання медиків потрібно повідомляти Державну службу з питань праці, яка проводить розслідування кожного такого випадку. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав головний санітарний лікар України, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко.

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З понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медичних працівників станом на зараз повідомлено тільки про захворювання кожного другого медика!

– наголосив він.

За словами Ляшка, розслідування вдалося завершити тільки в 10 випадках, у 7 з яких встановлений зв'язок між професійною діяльністю та хворобою.

На думу головного санітарного лікаря, закривати очі на таку ситуацію не можна. Через це 15 травня відбулася нарада із працівниками Держпраці, Держпродспоживслужби та МОЗ.

"Є проблеми з долученням епідеміологів до складу профільних комісій. Свої пояснення нададуть керівники 5 лабораторних центрів, які не делегують епідеміологів до складу комісій", – мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! 13 травня Кабмін включив COVID-19 у перелік професійних захворювань. Визнання хвороби професійною дозволяє медикам претендувати на відшкодування шкоди.