Лікарні Києва поки забезпечені медзасобами, проте ситуація – складна, – Кличко

Медзаклади столиці поки що забезпечені засобами для боротьби зі спалахом коронавірусу. Проте ситуація може ускладнитись через проблеми з логістикою та високими цінами.

У медзаклади столиці надійдуть понад 400 тисяч масок, а також витратні матеріали. Ще очікують на захисні костюми для лікарів, респіратори, а також нову партію тестів на COVID-19. Поки у Києві – 380 апаратів для штучної вентиляції легень, ще 19 – уже замовили, розповів на брифінгу київський міський голова Віталій Кличко.

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Ми робимо все для захисту медиків. Ми хочемо забезпечити заклади усім необхідним обладнанням, ліками і витратними матеріалами. Сьогодні у лікарнях, зокрема тих, які лікують коронавірус, все необхідне є. Але цих засобів потрібно багато і постійно, ми працюємо над постійним поповненням,

– наголосив Кличко.

Проте, зазначив Кличко, ситуація з забезпеченням лікарень може змінитись щодня. Адже кількість хворих зростає, а закупити достатньо медзасобів заважають проблеми з логістикою, наявністю та високими цінами. Така ж ситуація – у Німеччині, США, Італії, Іспанії.

У столиці станом на 1 квітня лабораторно підтвердили вже 134 випадків інфікування COVID-19.

Загалом в Україні вже 669 випадків.



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