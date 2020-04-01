Лікарні Києва поки забезпечені медзасобами, проте ситуація – складна, – Кличко
Медзаклади столиці поки що забезпечені засобами для боротьби зі спалахом коронавірусу. Проте ситуація може ускладнитись через проблеми з логістикою та високими цінами.
У медзаклади столиці надійдуть понад 400 тисяч масок, а також витратні матеріали. Ще очікують на захисні костюми для лікарів, респіратори, а також нову партію тестів на COVID-19. Поки у Києві – 380 апаратів для штучної вентиляції легень, ще 19 – уже замовили, розповів на брифінгу київський міський голова Віталій Кличко.
До теми У Києві лікарям-інфекціоністам будуть доплачувати по 5 – 10 тисяч гривень щомісяця, – Кличко
Ми робимо все для захисту медиків. Ми хочемо забезпечити заклади усім необхідним обладнанням, ліками і витратними матеріалами. Сьогодні у лікарнях, зокрема тих, які лікують коронавірус, все необхідне є. Але цих засобів потрібно багато і постійно, ми працюємо над постійним поповненням,
– наголосив Кличко.
Проте, зазначив Кличко, ситуація з забезпеченням лікарень може змінитись щодня. Адже кількість хворих зростає, а закупити достатньо медзасобів заважають проблеми з логістикою, наявністю та високими цінами. Така ж ситуація – у Німеччині, США, Італії, Іспанії.
У столиці станом на 1 квітня лабораторно підтвердили вже 134 випадків інфікування COVID-19.
Загалом в Україні вже 669 випадків.
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