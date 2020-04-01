24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Лікарні Києва поки забезпечені медзасобами, проте ситуація – складна, – Кличко

- Читать новость на русском
Кличко назвав проблеми з забезпеченням лікарень / СТРАНА.UA

Медзаклади столиці поки що забезпечені засобами для боротьби зі спалахом коронавірусу. Проте ситуація може ускладнитись через проблеми з логістикою та високими цінами.

У медзаклади столиці надійдуть понад 400 тисяч масок, а також витратні матеріали. Ще очікують на захисні костюми для лікарів, респіратори, а також нову партію тестів на COVID-19. Поки у Києві – 380 апаратів для штучної вентиляції легень, ще 19 – уже замовили, розповів на брифінгу київський міський голова Віталій Кличко.

До теми У Києві лікарям-інфекціоністам будуть доплачувати по 5 – 10 тисяч гривень щомісяця, – Кличко

Ми робимо все для захисту медиків. Ми хочемо забезпечити заклади усім необхідним обладнанням, ліками і витратними матеріалами. Сьогодні у лікарнях, зокрема тих, які лікують коронавірус, все необхідне є. Але цих засобів потрібно багато і постійно, ми працюємо над постійним поповненням,
– наголосив Кличко.

Проте, зазначив Кличко, ситуація з забезпеченням лікарень може змінитись щодня. Адже кількість хворих зростає, а закупити достатньо медзасобів заважають проблеми з логістикою, наявністю та високими цінами. Така ж ситуація – у Німеччині, США, Італії, Іспанії.

У столиці станом на 1 квітня лабораторно підтвердили вже 134 випадків інфікування COVID-19.
Загалом в Україні вже 669 випадків.

як виявити коронавірус
Як виявити коронавірус? / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Києва Лікарня Медицина Віталій Кличко
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 11:23 У Франківську в пологовому померла породілля – у неї підтвердили коронавірус
Лікування 5476
сьогодні , 13:52 Старт другого етапу медреформи: які медичні послуги будуть безкоштовними
Здорове життя 24465
сьогодні , 13:35 Пенсія з 1 квітня в Україні: хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень
Новини України 36672
сьогодні , 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Лікування 49878
сьогодні , 11:59 Жертви коронавірусу: у Чернівецькій області померли чотири людини
Лікування 4963
сьогодні , 12:42 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 669
Лікування 157537
сьогодні , 13:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 2700 хворих
Лікування 133530
сьогодні , 10:25 "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: сюжет і трейлер 3 і 4 серій
Кіно 13654
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
29 березня 21:30 Як витримати карантин на самоті: практичні поради психолога
Євгенія Мазур

Новини
Більше новин
Залиште відгук