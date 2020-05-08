Лікарня без відповідної кваліфікації – просто будівля, – Супрун про скасування медреформи

Ексміністерка МОЗ Уляна Супрун розкритикувала дії голови МОЗ Максима Степанова, які стосуються скасування медреформи.

Про це Уляна Супрун написала на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, голова МОЗ Максим Степанов за увесь час обговорення змін не згадав про те, що очікує на пацієнтів, якщо залишити все, як було.

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Натомість чуємо популістичні заяви про збільшення заробітної плати медпрацівникам, якісь міфічні звільнення, але жодної згадки про пацієнтів,

– заявила Супрун.

Ексочільниця МОЗ пояснила на простому прикладі, як зараз відбувається у новій системі фінансування охорони здоров’я і чому ці зміни не можна повертати назад.

Приклад. Є лікарня А на 200 ліжок, де за рік лікують умовно 4 тисячі пацієнтів, є все необхідне обладнання (КТ, ангіограф) та кваліфіковані фахівці для надання якісних медичних послуг пацієнтам.

Є лікарня Б, де також 200 ліжок. У ній за рік лікують 400 пацієнтів. Тут немає необхідного обладнання (КТ, ангіограф), бракує кваліфікованого персоналу.

За медичною субвенцією вони отримують фактично однакову кількість грошей. За словами Супрун, це не є справедливо. Завдяки медреформі – система фінансування охорони здоров'я має змінитися: пацієнти будуть отримувати дійсно безоплатну, безпечну і якісну меддопомогу, а кошти платників податків використовуватимуться ефективно і "йдуть за пацієнтом" в ті медзаклади та до тих лікарів, яких обирає сам пацієнт. Пацієнт не повинен бути примушений йти у лікарню, в якій лікарі не мають відповідної кваліфікації, де не можна зробити необхідну діагностику, де робити операцію небезпечно. Бо в такому випадку — це не лікарня. Це просто будівля. І так не повинно бути,

– наголосила ексголова МОЗ. Що змінюється у новій системі: приклад Лікарня А отримує більше фінансування саме через свою спроможність надавати якісні медичні послуги пацієнту, а це – 954 медичні заклади, які за Програмою медичних гарантій отримають фінансування більше, ніж вони отримували за субвенцією минулого року.

отримує більше фінансування саме через свою спроможність надавати якісні медичні послуги пацієнту, а це – 954 медичні заклади, які за Програмою медичних гарантій отримають фінансування більше, ніж вони отримували за субвенцією минулого року. Лікарня Б отримає менше коштів через свою неспроможність надавати якісні медичні послуги. Супрун додала, що це означає, що такі лікарні мають провести додаткову роботу, яку лікарні А розпочали ще кілька років тому. Пацієнти заслуговують на лікування у лікарнях А, а медпрацівники цієї лікарні на гідну заробітну плату, вважає Уляна Супрун.

Що відомо про можливе згортання реформи?

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про необхідність внесення змін до наявної моделі медичної реформи. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував зміни у фінансуванні медичних закладів з 1 червня.

Згідно з планом, 1645 медичних закладів (99% від усіх), які уклали контракти з НСЗУ, мали б повністю перейти на фінансування за системою "гроші ходять за пацієнтом". Однак тепер існує ризик скасування цих контрактів і повернення до старої системи – коли медичні заклади фактично отримували гроші за ліжкомісця, незважаючи на якість наданих послуг та, відповідно, кількість пацієнтів, які бажають там їх отримувати.

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