Лікарням, які більше заробили завдяки медреформі, не виплатять всі кошти

З у квітня стартанув другий етап медичної реформи й для вторинної ланки медичної допомоги в дію вступили нові правила. Основною зміною є те, що тепер "гроші ходять за пацієнтом" – тобто чим більше лікарня надає послуг, тим більше отримує і навпаки.

Згідно з заявою очільника МОЗ Максима Степанова в ефірі "Право на владу" на 1+1 можна прийти до висновку, що у тих лікарнях, у яких збільшилось фінансування – віднімуть кошти, повідомляє 24 канал.

До теми Медреформа під час коронавірусу: що змінюється з 1 квітня

Згідно з даними НСЗУ, у квітні приблизно у 40% медзакладів виріс бюджет. Загалом за Програмою медичних гарантій у 67% закладів бюджет більший, ніж під час фінансування через медичну субвенцію.

Втім, Степанов пояснив, що не хоче закривати лікарні та не хоче пускати реформу за тим сценарієм, за яким вона мала йти. Він натякнув, що на медичні установи є певний фінансовий ресурс, який необхідно використати "з розумом".

Для того, щоб у нас не відбулось звільнення медпрацівників по всіх, без виключення, галузях, в нас є певний фінансовий ресурс, який ми повинні використати з розумом в цьому році. Для того щоб, не закрити відповідні лікарні. Для того щоб ці тарифи, які будуть розраховані, досягали головної мети – надання більш якісної медичної допомоги,

– заявив він.

Оскільки в одних лікарнях фінансування збільшилось коштом тих лікарень, у яких недостатня кількість пацієнтів, логічно, що у випадку повторного нарощення бюджету менш ефективним установам, неможливо буде підтримувати той рівень сплати, який отримали ефективні медзаклади у квітні.

Що відомо про ймовірне скасування медреформи?Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з 1 червня змінюється фінансування медичних закладів. Відповідно, це зупиняє реалізацію другого етапу медичної реформи, яка розпочалася 1 квітня.



Ексзаступниця Уляни Супрун Ольга Стефанишина заявила, що зупинення реформи поверне українців у минуле і громадяни далі платитимуть хабарі за медичні послуги. Супрун заявила, що Зеленський, Радуцький та Степанов захищають лише власні політичні інтереси та статус-кво давно діючих в регіонах медичних еліт й фармацевтичної мафії.

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