Лікарські засоби навчилися направляти в пухлини за допомогою звуку

Нині найпоширеніший метод лікування онкозахворювань – хіміотерапія, проте вона знищує не лише ракові клітини, а й здорові. Команда вчених з Лос-Анджелесу змогла знайти новий спосіб лікування ракових пухлин.

Новий метод лікування розроблений для того, аби мінімально травмувати здорові клітини людини, повідомляє AIP.

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Як доставляють ліки за допомогою ультразвуку

Аби імітувати кровотік, вчені закачали воду у вузьку силіконову трубку та помістили її під шкіру свині. У штучні кровоносні судини вони ввели мікропухирці, аби використовувати їх, як транспорт для ліків.

Використовуючи п'єзоелектричний (ультразвуковий) перетворювач, як "акустичний пінцет", вчені вловлювали пухирці та контролювали їх рух.

Врівноважуючи силу акустичного випромінювання, дослідники переміщували мікропухирці в потрібне місце на стінці трубки. Коли бульбашка добиралась до пункту призначення, її лускали за допомогою збільшення амплітуди коливань хвиль. Таким чином планують вивільнювати лікарські препарати у необхідному місці судини.

Тепер вчені хочуть провести випробування на живих щурах або кроликах. Якщо у них все вдасться, вони планують проводити дослідження на людях.

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