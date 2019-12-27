Лікаря львівської лікарні Синюту затримали на хабарі: схема корупційних закупівель

У Львові розкрили корупційну схему в системі медичних тендерів. Андрію Синюті головному лікарю львівської "чорнобильської лікарні"оголосили підозру.

Синюту затримали під час отримання хабаря в еквіваленті 24,5 тис. грн. Суд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 115 тис. грн застави, повідомили у Прокуратурі Львівської області.

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До корупційної схеми причетні понад 10 львівських лікарень:

Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр;

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону;

Львівська обласна клінічна лікарня "ОХМАТДИТ"";

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

Лікарня швидкої медичної допомоги Львова;

Львівський обласний клінічний кардіоцентр;

Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр.



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Корупційна схема діяла так: під час тендеру на закупівлю виробів медичного призначення керівники лікарень змовлялися з бізнесменами, щоб гарантувати перемогу у тендері конкретної фірми. Для цього вони в умовах тендеру прописували такі вимоги, яким відповідала продукція лише однієї конкретної фірми.

Таким чином було укладено договорів на закупівлі на суму майже 30 млн грн,

– зазначили у прокуратурі.

26 грудня Галицький районний суд Львова обрав Андрію Синюті міру запобіжного заходу – тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 115 тисяч гривень, головному бухгалтеру "Едвілу" – тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 76 тисяч гривень. Ще одному фігуранту справи, директорці фірми "Едвіл", суд обере запобіжний захід 27 грудня.