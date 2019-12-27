24 канал техно lifestyle Економіка спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
more

Лікаря львівської лікарні Синюту затримали на хабарі: схема корупційних закупівель

944 Читать новость на русском
Андрій Синюта

У Львові розкрили корупційну схему в системі медичних тендерів. Андрію Синюті головному лікарю львівської "чорнобильської лікарні"оголосили підозру.

Синюту затримали під час отримання хабаря в еквіваленті 24,5 тис. грн. Суд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 115 тис. грн застави, повідомили у Прокуратурі Львівської області.

Читайте також: Відомий лікар вимагав величезний хабар за операцію: обурливі подробиці

До корупційної схеми причетні понад 10 львівських лікарень:

  • Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр;
  • Військово-медичний клінічний центр Західного регіону;
  • Львівська обласна клінічна лікарня "ОХМАТДИТ"";
  • Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
  • Лікарня швидкої медичної допомоги Львова;
  • Львівський обласний клінічний кардіоцентр;
  • Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр.


Для збільшення натисніть на зображення/Фото: Прокуратура Львівської області

Корупційна схема діяла так: під час тендеру на закупівлю виробів медичного призначення керівники лікарень змовлялися з бізнесменами, щоб гарантувати перемогу у тендері конкретної фірми. Для цього вони в умовах тендеру прописували такі вимоги, яким відповідала продукція лише однієї конкретної фірми.

Таким чином було укладено договорів на закупівлі на суму майже 30 млн грн,
– зазначили у прокуратурі.

26 грудня Галицький районний суд Львова обрав Андрію Синюті міру запобіжного заходу – тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 115 тисяч гривень, головному бухгалтеру "Едвілу" – тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 76 тисяч гривень. Ще одному фігуранту справи, директорці фірми "Едвіл", суд обере запобіжний захід 27 грудня.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

У Казахстані впав пасажирський літак, 12 загиблих, десятки поранених: фото та відео
сьогодні
5827
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Медицина Здоров'я Новини Здоров'я Корупція Лікарня Ліки Хабар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
26 грудня 16:02 Чим найбільше хворіли українці у 2019 році
Вероніка Климська 972
25 грудня 10:00 Як кліматичні зміни вплинули на здоров'я людства у 2019 році та скільки людей загинуло
Анастасія Кушпіт 685
25 грудня 09:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 17551
24 грудня 14:28 Що їсти, щоб бути здоровим: тренди харчування у 2019 році
Анастасія Лукашевська 2061
22 грудня 19:00 Найважливіші прориви у боротьбі з раком, які вчені здійснили у 2019 році
Марія Бондар 1749
Новини
Більше новин
Залиште відгук