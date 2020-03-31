Лікарям, які працюють з хворими на коронавірус, піднімуть зарплату на 300%, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що лікарям, які працюють з хворими на коронавірус людьми, піднімуть заробітну плату на 300%.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Зеленського на сайті президента України.
До теми Від завтра українським лікарям збільшать зарплату, – Шмигаль
Ми розробили механізми додаткового фінансування лікарів – до 300% тим, хто задіяний у лікуванні коронавірусу, та до 200% – іншим. Лікарі зараз на передовій. Вони борються за життя українців,
– заявив Зеленський.
Нагадаємо, що у раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що медикам варто очікувати на підвищення заробітної плати вже у квітні.
Нам ніколи чекати, медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці має бути відповідною вже зараз, а не через тиждень чи через місяць,
– зауважив президент.
Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Все про коронавірус: 12 корисних статейсьогодні , 16:13
-
Скільки часу після одужання від коронавірусу людина залишається заразноюсьогодні , 17:23
-
Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнахсьогодні , 15:08
-
Коронавірус у Німеччині: кількість хворих вже близько 62 тисячісьогодні , 11:56
-
Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗСсьогодні , 08:56
-
У Франківську у пологовому померла породілля, в якої підозрювали коронавіруссьогодні , 15:13