Лікарям, які працюють з хворими на коронавірус, піднімуть зарплату на 300%, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що лікарям, які працюють з хворими на коронавірус людьми, піднімуть заробітну плату на 300%.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Зеленського на сайті президента України.

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Ми розробили механізми додаткового фінансування лікарів – до 300% тим, хто задіяний у лікуванні коронавірусу, та до 200% – іншим. Лікарі зараз на передовій. Вони борються за життя українців,

– заявив Зеленський.

Нагадаємо, що у раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що медикам варто очікувати на підвищення заробітної плати вже у квітні.

Нам ніколи чекати, медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці має бути відповідною вже зараз, а не через тиждень чи через місяць,

– зауважив президент.



Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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