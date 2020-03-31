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Лікарям, які працюють з хворими на коронавірус, піднімуть зарплату на 300%, – Зеленський

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Лікарям та іншим медпрацівникам підвищать зарплату на 300 та 200 відсотків / biz.censor.net.ua

Володимир Зеленський заявив, що лікарям, які працюють з хворими на коронавірус людьми, піднімуть заробітну плату на 300%.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Зеленського на сайті президента України.

До теми Від завтра українським лікарям збільшать зарплату, – Шмигаль

Ми розробили механізми додаткового фінансування лікарів – до 300% тим, хто задіяний у лікуванні коронавірусу, та до 200% – іншим. Лікарі зараз на передовій. Вони борються за життя українців,
 – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що у раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що медикам варто очікувати на підвищення заробітної плати вже у квітні.

Нам ніколи чекати, медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці має бути відповідною вже зараз, а не через тиждень чи через місяць,
– зауважив президент.


Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Лікарня Володимир Зеленський Бюджет
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