В Україні заборонили препарат для покращення роботи мозку Цереброкурин

В Україні заборонили препарат Цереброкурин серії 460818. Ліки цієї серії мають чіткі ознаки фальсифікації.

Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 3 жовтня.

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Зазначається, що Цереброкурин серії 460818 не відповідає багатьом вимогам.

Порушення в складі

- "Ідентифікація – амінокіслоти" (не відповідає);

- "рН" (занижений);

- "Сухий залишок" (занижений);

- "Механічні включення – видимі" (в кожній з 10 перевірених ампул присутні видимі механічні включення);

- "Кількісне визначення – Цереброкурин" (завищений);

- "Кількісне визначення – Хінозол" (завищений);

Порушення в упаковці

• препарат супроводжує інструкція, затверджена наказом Міністерства охорони здоров´я України від 14.12.2012 № 1048, термін дії якого минув (оригінальний зразок супроводжує інструкція, затверджена наказом Міністерства охорони здоров´я України від 17.01.2018 № 83);

• на папері інструкції наявні вертикальні смуги темного кольору різної товщини та яскравості (в інструкції оригінального зразка вертикальні смуги відсутні);

• в тексті інструкції наявні відмінності від затвердженого тексту (в оригінальному зразку тест інструкції відповідає затвердженому тексту).

• на задній частині упаковки нанесено напис "із мозку ембріонів" (в оригінальному зразку нанесено напис "з мозку ембріонів");

• на задній частині упаковки додатково нанесені написи "Не заморожувати! Стерильний. Апірогенний. Нетоксичний" (в оригінальному зразку написи "Не заморожувати! Стерильний. Апірогенний. Нетоксичний" відсутні);

• в нижній боковій частині упаковки адреса місцезнаходження виробника надрукована у такому порядку: "02160, Україна, м. Київ, Харківське шосе, 50" (в оригінальному зразку адреса місцезнаходження виробника надрукована у такому порядку: "Україна, 02160, м. Київ, Харківське шосе, 50");

• розмір шрифту більший, літери надруковані щільно (в оригінальному зразку розмір шрифту менший, літери нанесені з інтервалом);

• ампули більшого розміру, форма капіляра витягнута (в оригінальному зразку розмір ампул менший, капіляр ампули короткий та широкий).

Цереброкурин – психостимулюючий та ноотропний засіб. Його застосовують для лікування захворювань, які характеризуються порушенням функції центральної нервової системи.

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